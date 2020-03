Miguel Pizarro: "Mentir sobre la pandemia puede condenar a muerte a muchos venezolanos" - Runrun

Destacó la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, que oculta la información y especialmente “la dimensión del sufrimiento de los venezolanos” frente a la emergencia por el coronavirus

A propósito de la situación de emergencia nacional por el coronavirus, el comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, presentó a través de un video un balance sobre la pandemia en Venezuela en un informe que llamó “Primer boletín de la verdad: condiciones para atender Covid-19 en Venezuela”.

De este documento destacó la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, que oculta la información y especialmente “la dimensión del sufrimiento de los venezolanos ante esta pandemia”.

“Mentir sobre la pandemia puede condenar a muerte a muchos venezolanos”, dijo Pizarro, quien criticó que “el régimen intenta dar la percepción de control cuando no la tiene”. En este sentido, se refirió “al ministro de Comunicación del régimen”, quien “ha intentado mantener una imagen de estabilidad, hablando de un sistema de salud preparado y suficiente”.

“El régimen dice que tiene camas suficientes para atender la epidemia, pero no dicen el escenario posible en cuanto al impacto de la enfermedad en nuestro país, no dice que las camas de centros hoteleros no cuentan con protocolos de cuidado de pacientes ni con los equipos de protección del personal. No dicen que las camas de terapia intensiva de los CDI no tienen personal especializado, pues el personal en estos centros no está preparado para atender este tipo de patologías”, detalló Pizarro.

Para completar el panorama, precisó que 62% de los hospitales no cuentan con agua o gozan de este servicio solo una vez a la semana; 60% de los centros asistenciales no dispone de jabón para el lavado de las manos y 76% de estos recintos no poseen insumos básicos, como guantes y mascarillas.

Por otro lado, le reprochó al gobierno que asegurara haber comprado las pruebas diagnósticas del Covid-19, “pero no admite que las regaló China o que los primeros test han sido producto de la solidaridad internacional”.

“Las cifras no pueden ser maquilladas (…) El venezolano merece estar informado. En este caso la mentira cuesta vidas, una pandemia como la que hoy atravesamos muestra lo vulnerable que es el mundo y sobre todo muestra lo vulnerables que somos los venezolano (…) Nosotros somos una emergencia dentro de la emergencia”, sumó.