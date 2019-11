Colas se apoderan de las tiendas del Sambil en Caracas por el "Black Friday" - Runrun

FOTO: @ElPitazoTV

Este viernes 29 de noviembre, a propósito del “Black Friday”, caraqueños hicieron largas colas para aprovechar las ofertas que hicieron algunos centros comerciales de la ciudad.

En el centro comercial Sambil desde tempranas horas de la mañana los ciudadanos hicieron fila para poder entrar a los comercios que ofrecían las rebajas en precios.

De acuerdo con videos publicados en Twitter, se ve el momento en que, al abrir las puertas del centro comercial, las personas ingresaron corriendo para llegar los comercios.

Según información difundida en redes, el centro comercial Sambil anunció que para la fecha tendría un horario especial hasta la medianoche.

La situación es contraria en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), donde algunas tiendas ofrecieron rebajas, pero no acudió la multitud a comprar.

Se conoce como “Black Friday” (viernes negro en español) al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas.

En el caso de Venezuela, es primera vez que se hacen ofertas relacionadas con esta fecha, conocida en otros países, principalmente Estados Unidos.

The entrance to Caracas’ Sambil shopping mall. With the relaxation of currency and price controls this year, stores are offering Black Friday discounts for the first time in recent memory. pic.twitter.com/6TIazbYanh

— Luc Cohen (@cohenluc) November 29, 2019