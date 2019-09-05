 El Mañanero de hoy #5Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun
Lo último
   

Buscar

El Mañanero de hoy #5Sept: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es4 septiembre, 20194min4

Artículos Relacionados

Noticias

Sudeban: Mastercard dejará de prestar servicios al Banco Agrícola de Venezuela y al de la Fanb

Noticias

Canciller de Colombia: La amenaza de la dictadura de Maduro la sentimos desde hace mucho tiempo

Noticias

9 niños han fallecido en servicio de Nefrología del J.M. de Los Ríos en 2019

PLANTILLA_-Imagen-del-mañanero-3.jpg

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Help Age International asegura que Venezuela encabeza la lista de los peores países para envejecer acompañada de Honduras, Paraguay, República Dominicana y Guatemala.

mañanero vespertino Lo que debes saber

Embajadores de Guaidó entregan denuncia ante la CPI

Acnur: Situación de indígenas venezolanos en Brasil es “trágica”

Codhez: Salario mínimo no alcanza ni para comprar un kilo de caraotas

Cicpc detuvo a tres directivos de academia de modelaje por supuesta explotación infantil

mañanero vespertino No te pierdas

Venezuela encabeza lista de los peores países en Latinoamérica para envejecer

Michelle Bachelet espera que Maduro permita que la ONU tenga una oficina permanente en Venezuela

Sudeban: Mastercard dejará de prestar servicios al Banco Agrícola de Venezuela y al de la Fanb

Ecuador, Perú y Chile coordinan acciones frente a migración venezolana

mañanero vespertino Ve esto

 

 

mañanero vespertino La cita

““Ya las tropas están desplegadas. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada, vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre”, Nicolás Maduro #4Sept.

Precio de @BarrilVenezuela es $53.42 base a WTI de $56.06

Post Views: 4

Enviar Comentarios

anteriorSudeban: Mastercard dejará de prestar servicios al Banco Agrícola de Venezuela y al de la Fanb

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios