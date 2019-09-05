El Mañanero de hoy #5Sept: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Help Age International asegura que Venezuela encabeza la lista de los peores países para envejecer acompañada de Honduras, Paraguay, República Dominicana y Guatemala.
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Venezuela encabeza lista de los peores países en Latinoamérica para envejecer
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““Ya las tropas están desplegadas. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada, vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre”, Nicolás Maduro #4Sept.
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es @BarrilVenezuela $53.42 base a WTI de $56.06
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