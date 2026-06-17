Cedice: Consumo promedio familiar en mayo se ubicÃ³ $958,96

De acuerdo al Observatorio de Gasto PÃºblico de Cedice Libertad el consumo promedio mensual de 61 bienes para una familia de tres personas en las ciudades de Caracas, Valencia y Maracaibo se ubicÃ³ durante el mes de mayo de este aÃ±o en 958,96 dÃ³lares, equivalentes a 509.376,10 bolÃvares.Â Â Â Â
La organizaciÃ³n expuso que para cubrir el gasto se requieren 7,2 salarios integrales de Bs 70.335,2; es decir, casi dos salarios por semana.
De acuerdo a Cedice, la cesta de consumo estÃ¡ conformada por alimentos, restaurantes, servicios, recreaciÃ³n, esparcimiento, perfumerÃa y cuidado personal, y transporte.
Cedice informÃ³ que la mayor presiÃ³n inflacionaria en moneda nacional fue de los rubros servicios (17,2%), transporte (10,62%) y restaurantes (6,24%).
Los alimentos apenas subieron 0,35% en bolÃvares, mientras que perfumerÃa y cuidado personal lo hicieron en 1,83%.
Por su parte, en dÃ³lares, los alimentos bajaron 8,09%, el rubro perfumerÃa y cuidado personal cayÃ³ 7,22%, mientras recreaciÃ³n y esparcimiento retrocediÃ³ 3,06%. Los Ãºnicos rubros que subieron en moneda extranjera fueron servicios (7,06%) y transporte (2,54%).
SegÃºn el InflaciÃ³metro de mayo de 2026, la subida de los precios en mayo fue de 6,77% en bolÃvares y hubo una caÃda de -1,89% en dÃ³lares.
Conformo a Cedice, la cifra en bolÃvares representa una desaceleraciÃ³n respecto al 18,4% registrado en abril, y es la mÃ¡s baja en mÃ¡s de 12 meses.
SegÃºn la organizaciÃ³n, la cifra es superior a la reportada por el Banco Central de Venezuela (BCV), cuya variaciÃ³n oficial fue de 6,3% en mayo.
La variaciÃ³n interanual (mayo 2025 â€“ mayo 2026) se ubicÃ³ en 676,35% en moneda nacional y 52,96% en la extranjera.
Valencia registrÃ³ la cesta mÃ¡s costosa en dÃ³lares con 1.027,04, seguida de Maracaibo con $988,31 y Caracas con $861,54.
Maracaibo encabezÃ³ el gasto con 533.702,44 bolÃvares, seguida de Valencia con 531.799,58 bolÃvares y Caracas con 462.626,41 bolÃvares.
Por su parte la capital zuliana registrÃ³ el mayor aumento en bolÃvares con 8,21%, seguida de Valencia con 6,52% y Caracas con 5,44%.
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