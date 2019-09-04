Ecuador, Perú y Chile coordinan acciones frente a migración venezolana - Runrun

ECUADOR, PERÚ Y CHILE acordaron crear un grupo técnico de trabajo para gestionar “una migración segura y ordenada” de los migrantes venezolanos, tras una reunión de representantes de los tres países que tuvo lugar en Quito.
Según un comunicado de Exteriores, los tres países trabajarán en la creación de un mecanismo para el “intercambio de información de visas concedidas y rechazadas, para un mejor manejo y administración de la gestión migratoria”, así como de experiencias referentes a la verificación de documentos.
La delegación de Ecuador estuvo presidida por el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, la de Chile por el director General de Asuntos Consulares, Raúl Sanhueza, y la de Perú, por el director General de Comunidades Peruanas en el Exterior, Jorge Méndez.
Las autoridades de las tres naciones acordaron además intercambiar información sobre un “centro de documentación a ser instalado en Lima por los Gobiernos de Perú y Chile, al que Ecuador fue invitado a participar”.
También se impulsarán “reuniones periódicas entre los cónsules de los tres países, radicados en Caracas, para compartir información y experiencias”, concluye la nota.
*Con información de EFE
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