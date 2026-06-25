Hospital JM de Los Ríos tiene riesgo de sufrir daños en su estructura

Los médicos residentes del hospital hospital JM de Los Ríos, también conocido como hospital de niños, fueron convocados de emergencia a una reunión en la sala de pediatría. El Centro de salud tiene riesgo de derrumbe, así lo confirmó personal médico a la Alianza Rebelde.

“Se va a mandar a evacuar a todos los vehículos que están abajo y a la mayor cantidad de pacientes posibles, porque el hospital tiene alto riesgo de que se caiga”, dijo una fuente extraoficial al equipo de ARI.

Desde la noche de este 24 de junio los niños que estaban en hospitalización fueron ubicados en el pasillo central del hospital, que está ubicado en el primer piso.

El JM de Los Ríos está ubicado en San Bernardino, una de las zonas afectadas en Caracas por los terremotos registrados en el país.