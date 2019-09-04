Michell Bachelet espera que Maduro permita que la ONU tenga una oficina permanente en Venezuela - Runrun

LA ALTA COMISIONADA PARA los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró que el diálogo es la única solución ante los diversos problemas que embargan a Latinoamérica, incluyendo el caso de Venezuela.
Al hablar sobre el caso de Venezuela, Bachelet indicó que confía en mantener relaciones con la izquierda venezolana para que sea posible tener una oficina de la ONU permanente en el país.
Acerca de las conversaciones entre los integrantes del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucia y Venezuela) para presentar la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos una resolución pidiendo una comisión internacional que investigue las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Bachelet dijo que serán los países los que decidan lo que quieren.
Al cumplir su primer año en uno de los puestos del mundo que mayor catadura moral requiere para defender los derechos de los más débiles, Bachelet compartió con la prensa sus reflexiones sobre algunas de las situaciones que más le preocupan y dentro de las cuales Latinoamérica ocupó un espacio prominente.
“Entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17 % comparado con el mismo periodo del año pasado”, detalló Bachelet, quien detalló que esta violencia se ha centrando en afrodescendientes y habitantes de favelas.
Agregó que ello ha ocurrido en medio de “un marcado aumento de la violencia policial” y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”, dando la impresión de que “los agentes policiales están sobre la ley y que pueden matar sin preocuparse”.
Asimismo, la alta comisionada denunció que se van reduciendo los espacios para que los defensores de los derechos humanos trabajen y esto no sólo en Brasil -el quinto país del mundo donde más activistas han sido asesinados-, sino también en lugares como Colombia y México.
Sobre este último país, Bachelet defendió la necesidad de un diálogo entre las autoridades y la sociedad civil para afrontar problemáticas como el miedo en el que viven activistas y periodistas -con 13 y 11 asesinatos, respectivamente, en lo que va de este año-, los feminicidios y las desapariciones forzadas.
*Con información de EFE y TalCual
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvbWlncmFudGVzLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODc4MDQvZWN1YWRvci1wZXJ1LXktY2hpbGUtY29vcmRpbmFuLWFjY2lvbmVzLWZyZW50ZS1hLW1pZ3JhY2lvbi12ZW5lem9sYW5hLyIgdGl0bGU9IkVjdWFkb3IsIFBlcsO6IHkgQ2hpbGUgY29vcmRpbmFuIGFjY2lvbmVzIGZyZW50ZSBhIG1pZ3JhY2nDs24gdmVuZXpvbGFuYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNoaWxlPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg3ODA0L2VjdWFkb3ItcGVydS15LWNoaWxlLWNvb3JkaW5hbi1hY2Npb25lcy1mcmVudGUtYS1taWdyYWNpb24tdmVuZXpvbGFuYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FY3VhZG9yLCBQZXLDuiB5IENoaWxlIGNvb3JkaW5hbiBhY2Npb25lcyBmcmVudGUgYSBtaWdyYWNpw7NuIHZlbmV6b2xhbmE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9CYXJiYWRvcy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzc1MS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wMy0wOS0yMDE5LWFsdG8tcGFyYWRhLWRlLWJ1cnJvLyIgdGl0bGU9IkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwMy4wOS4yMDE5OiBBTFRPOiDCv1BhcmFkYSBkZSBidXJybz8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYXJiYWRvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS9ydW5ydW5lcy8zODc3NTEvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDMtMDktMjAxOS1hbHRvLXBhcmFkYS1kZS1idXJyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDMuMDkuMjAxOTogQUxUTzogwr9QYXJhZGEgZGUgYnVycm8/PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvRkFSQy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhL3J1bnJ1bmVzLzM4Nzc1My9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0wMy0wOS0yMDE5LWJham8tbG9zLXNvY2lvcy1kZS1wYXovIiB0aXRsZT0iTG9zICNSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDAzLjA5LjIwMTk6IEJBSk86IMK/TG9zIHNvY2lvcyBkZSAmIzgyMjA7cGF6JiM4MjIxOz8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij7igJxMw61kZXJlcyBkZSBQYXrigJ08L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvcnVucnVuZXMvMzg3NzUzL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTAzLTA5LTIwMTktYmFqby1sb3Mtc29jaW9zLWRlLXBhei8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDMuMDkuMjAxOTogQkFKTzogwr9Mb3Mgc29jaW9zIGRlICYjODIyMDtwYXomIzgyMjE7PzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL0FyY29NaW5lcm8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Nzc0My9kaWFyaW8tZWwtcGFpcy1lbC04NS1kZS1sYS1taW5lcmlhLWlsZWdhbC1kZWwtYW1hem9uYXMtZXN0YS1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iRGlhcmlvIEVsIFBhw61zOiBFbCA4NSUgZGUgbGEgbWluZXLDrWEgaWxlZ2FsIGRlbCBBbWF6b25hcyBlc3TDoSBlbiBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbWF6b25hczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Nzc0My9kaWFyaW8tZWwtcGFpcy1lbC04NS1kZS1sYS1taW5lcmlhLWlsZWdhbC1kZWwtYW1hem9uYXMtZXN0YS1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGlhcmlvIEVsIFBhw61zOiBFbCA4NSUgZGUgbGEgbWluZXLDrWEgaWxlZ2FsIGRlbCBBbWF6b25hcyBlc3TDoSBlbiBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNC8wNS9CYW5kZXJhZGVWZW5lenVlbGEtNjQ3eDM0My0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NzczNi9tZS1mdWktcGVyby12b2x2ZXJlbW9zLXBvci1vcmxhbmRvLXZpZXJhLWJsYW5jby8iIHRpdGxlPSJNZSBmdWkmIzgyMzA7IMKhUGVybyB2b2x2ZXJlbW9zISBQb3IgT3JsYW5kbyBWaWVyYS1CbGFuY28iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5NZSBmdWk8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NzczNi9tZS1mdWktcGVyby12b2x2ZXJlbW9zLXBvci1vcmxhbmRvLXZpZXJhLWJsYW5jby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NZSBmdWkmIzgyMzA7IMKhUGVybyB2b2x2ZXJlbW9zISBQb3IgT3JsYW5kbyBWaWVyYS1CbGFuY288L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
7
Enviar Comentarios