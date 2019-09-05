Sudeban: Mastercard dejará de prestar servicios al Banco Agrícola de Venezuela y al de la Fanb - Runrun

Artículos Relacionados
LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES del Sector Bancario (Sudeban) anunció que en los próximos días la empresa MasterCard dejará de prestar servicio al Banco Agrícola de Venezuela y al Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La superintendencia indicó que procurarán mantener la “operatividad de la conexión” de ambos bancos a través de otros “procesadores de pago”, que aún no se han especificados, para “mitigar” los efectos de esta medida.
“Debemos lograr en un corto plazo los objetivos planteados desde el pasado mes de mayo, en aras de lograr la independencia de nuestro sistema de pagos, y de esta manera garantizar su operatividad a pesar de los ataques externos”, manifestó el superintendente, Antonio Morales.
Con información de El Pitazo y El Universal
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvU1VERUJBTi5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NzU5L2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMTZhZ28vIiB0aXRsZT0iTGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMxNkFnbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmJjdjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4Njc1OS9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTE2YWdvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjMTZBZ288L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8xMS9JbXBvcnRhY2lvbmVzLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4MDEvbGFzLW5vdGljaWFzLWVjb25vbWljYXMtbWFzLWltcG9ydGFudGVzLWRlLWhveS0xOGp1bC8iIHRpdGxlPSJMYXMgbm90aWNpYXMgZWNvbsOzbWljYXMgbcOhcyBpbXBvcnRhbnRlcyBkZSBob3kgIzE4SnVsIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Tmljb2zDoXMgTWFkdXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg0ODAxL2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMThqdWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMxOEp1bDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA1L0JhbmNvQ2VudHJhbERlVmVuZXp1ZWxhLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODEwMjYvYmN2LW51ZXZhLXBsYXRhZm9ybWEtZGUtcGFnby1uby1zdXByaW1pcmEtYS12aXNhLW1hc3RlcmNhcmQtbmktbWFlc3Ryby8iIHRpdGxlPSJCQ1Y6IG51ZXZhIHBsYXRhZm9ybWEgZGUgcGFnbyBubyBzdXByaW1pcsOhIGEgVmlzYSwgTWFzdGVyY2FyZCBuaSBNYWVzdHJvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFuY28gQ2VudHJhbCBkZSBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODEwMjYvYmN2LW51ZXZhLXBsYXRhZm9ybWEtZGUtcGFnby1uby1zdXByaW1pcmEtYS12aXNhLW1hc3RlcmNhcmQtbmktbWFlc3Ryby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5CQ1Y6IG51ZXZhIHBsYXRhZm9ybWEgZGUgcGFnbyBubyBzdXByaW1pcsOhIGEgVmlzYSwgTWFzdGVyY2FyZCBuaSBNYWVzdHJvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvdGFyamV0YXMwNjAxLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODA5NTAvYmFuY2EtZGViZS1kZWphci1kZS1vcGVyYXItY29uLXZpc2EteS1tYXN0ZXJjYXJkLWFudGVzLWRlLWVuZXJvLWRlLTIwMjAvIiB0aXRsZT0iQmFuY2EgZGViZSBkZWphciBkZSBvcGVyYXIgY29uIFZpc2EgeSBNYXN0ZXJjYXJkIGFudGVzIGRlIGVuZXJvIGRlIDIwMjAiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5TdWRlYmFuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzgwOTUwL2JhbmNhLWRlYmUtZGVqYXItZGUtb3BlcmFyLWNvbi12aXNhLXktbWFzdGVyY2FyZC1hbnRlcy1kZS1lbmVyby1kZS0yMDIwLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkJhbmNhIGRlYmUgZGVqYXIgZGUgb3BlcmFyIGNvbiBWaXNhIHkgTWFzdGVyY2FyZCBhbnRlcyBkZSBlbmVybyBkZSAyMDIwPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvYmN2LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODA1MDMvZGVzZGUtZXN0ZS1sdW5lcy1zZS1lc3BlcmEtcXVlLWVtcGllY2VuLWEtb3BlcmFyLW1lc2FzLWRlLWNhbWJpby1lbi1iYW5jb3MvIiB0aXRsZT0iRGVzZGUgZXN0ZSBsdW5lcyBzZSBlc3BlcmEgcXVlIGVtcGllY2VuIGEgb3BlcmFyIG1lc2FzIGRlIGNhbWJpbyBlbiBiYW5jb3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5iY3Y8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODA1MDMvZGVzZGUtZXN0ZS1sdW5lcy1zZS1lc3BlcmEtcXVlLWVtcGllY2VuLWEtb3BlcmFyLW1lc2FzLWRlLWNhbWJpby1lbi1iYW5jb3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGVzZGUgZXN0ZSBsdW5lcyBzZSBlc3BlcmEgcXVlIGVtcGllY2VuIGEgb3BlcmFyIG1lc2FzIGRlIGNhbWJpbyBlbiBiYW5jb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=