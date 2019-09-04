Venezuela encabeza lista de los peores países en Latinoamérica para envejecer - Runrun

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL Help Age International asegura que Venezuela encabeza la lista de los peores países para envejecer acompañada de Honduras, Paraguay, República Dominicana y Guatemala.
El Índice Global de Envejecimiento mide “el bienestar de las personas mayores en 96 países en cuatro áreas: ingresos, acceso a servicios de salud, y entornos vitales favorables”.
El director de la ONG venezolana Convite, Luis Francisco Cabezas, indicó que en Venezuela hay alrededor de “unos 3 millones 800 mil personas que superan los 60 años y son una población en riesgo debido a la crisis económica, social y sanitaria”.
“La diáspora es un elemento que agrava la crisis, en muchos casos, hemos detectado que los ancianatos venezolanos se han convertido en depósitos de adultos mayores, no hay quien se ocupe de ellos. Hemos escuchado testimonios que señalan que la gente no tiene con quién dejar a su viejos, sobre todo el que se va del país”, indicó Cabezas.
Cabezas explicó que el Gobierno maneja alrededor de 60 ancianatos los ancianatos. “Son los que más problemas de suministro de alimentos y medicina presentan”, aseguró el director de Convite.
Help Age International asegura que la lista la lidera Suiza con 90,1 en una escala del 1 al 100. Lo secundan Noruega 89,3, Suecia 8,4, Alemania 84,3 y Canadá 84. En América Latina, el ranking de los cinco mejores para el adulto mayor son Panamá 67,7, Chile 66,3, Uruguay 59,8, Costa Rica 59,6 y Argentina 57.
La organización reseñó que los peores sitios para envejecer son Honduras 34,1, Venezuela 35,9, Paraguay 38, República Dominicana 43,7 y Guatemala 44,7. El portal de noticias Infobae reseñó que los datos del estudio son de 2015.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvcGR2c2FjdXJhemFvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9tZWdhZm9uby8zODc1ODkvYWwtbWVub3MtMjAtcGFpc2VzLWludmVzdGlnYW4tNTAtY2Fzb3MtZGUtY29ycnVwY2lvbi1jb24tZGluZXJvLWRlLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJBbCBtZW5vcyAyMCBwYcOtc2VzIGludmVzdGlnYW4gNTAgY2Fzb3MgZGUgY29ycnVwY2nDs24gY29uIGRpbmVybyBkZSBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jb3JydXBjacOzbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4NzU4OS9hbC1tZW5vcy0yMC1wYWlzZXMtaW52ZXN0aWdhbi01MC1jYXNvcy1kZS1jb3JydXBjaW9uLWNvbi1kaW5lcm8tZGUtdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFsIG1lbm9zIDIwIHBhw61zZXMgaW52ZXN0aWdhbiA1MCBjYXNvcyBkZSBjb3JydXBjacOzbiBjb24gZGluZXJvIGRlIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L3dhcmFvcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzg3NTg3L25pbm9zLXdhcmFvcy1zaW4tcmVnaXN0cm8tY2l2aWwvIiB0aXRsZT0iTmnDsW9zIHdhcmFvcyBzaW4gcmVnaXN0cm8gY2l2aWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNZWdhZm9ubzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4NzU4Ny9uaW5vcy13YXJhb3Mtc2luLXJlZ2lzdHJvLWNpdmlsLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk5pw7FvcyB3YXJhb3Mgc2luIHJlZ2lzdHJvIGNpdmlsPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvcG9icmV6YS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzg3NTgwL2NlZGljZS1saWJlcnRhZC1wb2xpdGljYXMtZGVsLWdvYmllcm5vLWhhbi1nZW5lcmFkby1lbi12ZW5lenVlbGEtdW4tZ2Vub2NpZGlvLWVjb25vbWljby8iIHRpdGxlPSJDZWRpY2UgTGliZXJ0YWQ6IFBvbMOtdGljYXMgZGVsIEdvYmllcm5vIGhhbiBnZW5lcmFkbyBlbiBWZW5lenVlbGEgdW4gZ2Vub2NpZGlvIGVjb27Ds21pY28iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DZWRpY2UgTGliZXJ0YWQ8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9tZWdhZm9uby8zODc1ODAvY2VkaWNlLWxpYmVydGFkLXBvbGl0aWNhcy1kZWwtZ29iaWVybm8taGFuLWdlbmVyYWRvLWVuLXZlbmV6dWVsYS11bi1nZW5vY2lkaW8tZWNvbm9taWNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNlZGljZSBMaWJlcnRhZDogUG9sw610aWNhcyBkZWwgR29iaWVybm8gaGFuIGdlbmVyYWRvIGVuIFZlbmV6dWVsYSB1biBnZW5vY2lkaW8gZWNvbsOzbWljbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA4L0VNSUxJT0xPVkVSQS5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzg3NTc1L2FjY2Vzby1hLWxhLWp1c3RpY2lhLWNhc28tZGUtZW1pbGlvLWxvdmVyYS1kZXZlbGEtYXBsaWNhY2lvbi1zaXN0ZW1hdGljYS1kZS1sYS1wb2xpdGljYS1kZWwtZW5lbWlnby1pbnRlcm5vLyIgdGl0bGU9IkFjY2VzbyBhIGxhIEp1c3RpY2lhOiBDYXNvIGRlIEVtaWxpbyBMb3ZlcmEgZGV2ZWxhIGFwbGljYWNpw7NuIHNpc3RlbcOhdGljYSBkZSBsYSBwb2zDrXRpY2EgZGVsIGVuZW1pZ28gaW50ZXJubyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFjY2VzbyBhIGxhIEp1c3RpY2lhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzg3NTc1L2FjY2Vzby1hLWxhLWp1c3RpY2lhLWNhc28tZGUtZW1pbGlvLWxvdmVyYS1kZXZlbGEtYXBsaWNhY2lvbi1zaXN0ZW1hdGljYS1kZS1sYS1wb2xpdGljYS1kZWwtZW5lbWlnby1pbnRlcm5vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFjY2VzbyBhIGxhIEp1c3RpY2lhOiBDYXNvIGRlIEVtaWxpbyBMb3ZlcmEgZGV2ZWxhIGFwbGljYWNpw7NuIHNpc3RlbcOhdGljYSBkZSBsYSBwb2zDrXRpY2EgZGVsIGVuZW1pZ28gaW50ZXJubzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL0Nhcm5lXy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzg3NTcxL21hcmFiaW5vcy1uby1lc3Rhbi1jb25zdW1pZW5kby1jYXJuZXMtbmktcm9qYXMtbmktYmxhbmNhcy8iIHRpdGxlPSJNYXJhYmlub3Mgbm8gZXN0w6FuIGNvbnN1bWllbmRvIGNhcm5lcyByb2phcyBuaSBibGFuY2FzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4NzU3MS9tYXJhYmlub3Mtbm8tZXN0YW4tY29uc3VtaWVuZG8tY2FybmVzLW5pLXJvamFzLW5pLWJsYW5jYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TWFyYWJpbm9zIG5vIGVzdMOhbiBjb25zdW1pZW5kbyBjYXJuZXMgcm9qYXMgbmkgYmxhbmNhczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1
Enviar Comentarios