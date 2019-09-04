Embajadores de Guaidó entregan denuncia ante la CPI - Runrun

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Embajadores de Guaidó entregan denuncia ante la CPI

Redacción Runrun.es4 septiembre, 20192min2

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ESTE MIÉRCOLES, LOS REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS de Venezuela en Canadá y Honduras; Orlando Viera-Blanco y Claudio Sandoval, introdujeron ante la Corte Penal Internacional (CPI) un acuerdo que rechaza la presencia de grupos terroristas en Venezuela.

El documento fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN), el pasado martes, para rechazar la presencia de grupos terroristas de las FARC, ELN, Hamas, Hezbollah e Isis.

“¿Cuánto más debe esperar nuestro país, cuánto sufrimiento y devastación debe acumular nuestro pueblo, para que se haga justicia? Para colmo, a los ojos del mundo en días pasados, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) comunicaron la decisión de alzarse en armas contra el Poder Constituido en la hermana República de Colombia, operando con la complicidad del régimen de Caracas, lo cual se desprende de la realización de la Reunión del Foro de São Paulo, celebrada en Julio pasado en Caracas”, dijo Viera-Blanco.

Sandoval expresó que “este llamado a la CPI es en el contexto de documentar actividades criminales que se facilitan en territorio venezolano, entorpeciendo los acuerdos de paz que se han suscrito en la hermana república de Colombia.”

Los diplomáticos venezolanos también informaron que sostuvieron una reunión con los Embajadores de Canadá y Ecuador, donde solicitaron muy especialmente que Ecuador se adhiera a la denuncia interpuesta por Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Canadá.

 

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