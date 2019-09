Acnur: Situación de indígenas venezolanos en Brasil es "trágica" - Runrun

UNOS 1800 INDÍGENAS VENEZOLANOS que migraron a Brasil permanecen, sin expectativas, en refugios cerca de la frontera. Un panorama “bastante trágico”, según Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Después de una visita de Grandi a los estados brasileños de Roraima y Amazona pudo constatar que los indígenas venezolanos claramente no forman parte del proceso de “interiorización”. El programa gubernamental Operación Acogida, que traslada y ubica a inmigrantes venezolanos en distintas localidades del interior de Brasil en función de plazas de trabajos, no puede ofrecer empleos para los que habitualmente los indígenas no tienen capacitación.

“Tienen menos oportunidades que los otros refugiados de ser incluidos económica o socialmente. Es bastante trágico”.

Cientos de indígenas venezolanos, principalmente waraos, han emigrado hacia Brasil desde 2016, cuando se agudizó la crisis económica en el país. Los waraos, la segunda mayor población indígena de Venezuela, tienen que recorrer más de 800 kilómetros desde el noreste de su país, donde se asientan sus comunidades, hasta la frontera.

La situación se complica para los migrantes indígenas. Desnutrición, enfermedades como VIH, la lengua, pues no hablan portugués por lo que se dedican a la venta callejera de artesanías o a la mendicidad. Su integración es “sumamente compleja”, admite el diplomático.

Grandi explicó que hizo un llamado al gobierno brasileño para que estos casos sean examinados muy cuidadosamente a fin de que “se creen algunas oportunidades para ellos”.

“Creo que deben hacerse algunos esfuerzos para asegurarse de que tengan acceso a los servicios públicos, que los niños puedan ir a la escuela y los adultos tengan trabajo”, estimó.

La ONU estima que 3,6 millones de venezolanos, 12% de la población, dejaron su país desde inicios de 2016.

Según el organismo, hay unos 168.000 venezolanos en Brasil, el quinto país de la región por número de inmigrantes de ese país.

*Con información de AFP

