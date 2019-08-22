AN ratifica que nombramiento de Arias Cárdenas como embajador es inconstitucional - Runrun

El diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre emitió una carta al gobierno de México rechazando el beneplácito de recibir las cartas credenciales de Francisco Arias Cárdenas, como embajador de Venezuela ante este país.
En la misiva publicada en Twitter, Sucre explicó que el nombramiento – por parte del régimen de Nicolás Maduro – no cumplió con los extremos de ley, “al no haber sido entrevistado por la instancia política de la Asamblea Nacional como es la Comisión Permanente de Política Exterior, con lo cual a nuestros efectos, dicho nombramiento es nulo, írrito e inconstitucional”.
El parlamentario criticó que el gobierno de Manuel López Obrador haya prometido generar cambios en la política mexicana, en busca de combatir la corrupción, “pero vemos con sorpresa y estupor que este mismo gobierno muestre su beneplácito de recibir a Arias Cárdenas, vinculado a un régimen como el de Maduro donde campea la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los Derechos Humanos”.
Por eso solicitó la reflexión a López Obrador “a no hacerse la vista gorda ante la cada vez más grave crisis que se vive en nuestro país”.
El pasado lunes, 19 de agosto el presidente mexicano recibió al exgobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas con las cartas credenciales como nuevo embajador de Venezuela ante el país azteca.
A través de su cuenta de Twitter, López Obrador señaló que se entrevistó con los nuevos embajadores de Uruguay, Venezuela y Costa Rica. “Se cumplió con el protocolo de entrega de cartas credenciales y conversamos con la fraternidad de amigos e integrantes de nuestra América”.
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