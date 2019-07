Las 9 perlas con las que Maduro "se lució" el #28Jul en el Foro de Sao Paulo - Runrun

NICOLÁS MADURO PARTICIPÓ EN EL acto de clausura de la XXV edición del Foro de Sao Paulo, que realizó en Caracas desde el 25 de julio hasta el 28 del mismo mes. Desde allí lanzó estas 9 perlas:

1.- “Dijeron que venían (al Foro de Sao Paulo) Iván Márquez y Jesús Santrich (y) me quedé esperando”

2.- “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz”.

3.- Sugiriendo que había sido presionado para no aceptar la presencia en Venezuela de Márquez y Santrich, dijo que su gobierno es “inchantajeable”: “Álvaro Uribe Vélez, ve a chantajear a la madre de Tarzán, porque nosotros no nos dejamos chantajear. Claro que son bienvenidos (Márquez y Santrich), me quedé esperando”.

4.- Aseguró que Venezuela es “perseguida” diplomática y financieramente por Estados Unidos “y ahora [es objeto de] espionaje militar”.

5.- “A esta misma hora que estamos reunidos debe estar pasando el avión espía estadounidense, vamos a saludarlo”.

6.- Refiriéndose a Estados Unidos: “Hagan lo que hagan (y) digan lo que digan Venezuela está preparada y seguirá de pie, avanzando en resistencia victoriosa”.

7.- “Yo me lanzo en España y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para noviembre, estoy pensando sacar el pasaporte español y lanzarme en las elecciones en España”.

8.- “Me lo echo (a Pedro Sánchez) en caldo de ñame”.

9.- Imitando el acento castizo, dijo: “Ahora dice el noticiero de la noche: ‘hoy Maduro amenazó a Sánchez, el dictador Maduro ha amenazado a Sánchez con lanzarse y ganarle, los españoles debemos protestar'”.

Con información de EFE

