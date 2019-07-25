Departamento del Tesoro sancionó a los hijos de Cilia Flores - Runrun

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Departamento del Tesoro sancionó a los hijos de Cilia Flores

Redacción Runrun.es25 julio, 20191min1

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EL DEPARTAMENTO DEL TESORO de Estados Unidos anunció esta mañana nuevas sanciones en contra de 13 personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Entre los sancionados destacan Los hijos de la constituyente Cilia Flores con Walter Gavidia por su participación en hechos de corrupción con los Comités Locales de Alimentación Popular (Clap).

En la lista también aparecen el empresario Alex Saab, el ex gobernador José Gregorio Vielma Mora y 10 empresas vinculadas con la compra fraudulenta de alimentos para los Clap.

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