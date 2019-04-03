Sudeban analiza otras formas de pago ante posible salida de Visa y Mastercard del país - Runrun

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Sudeban analiza otras formas de pago ante posible salida de Visa y Mastercard del país

Tal Cual Digital3 abril, 20192min6

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LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (Sudeban) sostuvo una mesa de trabajo el 2 de abril con los representantes de la banca pública y privada para estudiar acciones en torno a la posible suspensión de actividades de Visa y MasterCard, debido a las posibles sanciones que EEUU podría ejercer en esas empresas.

El objetivo primordial es evaluar lo que se hará para garantizar la autonomía e independencia de los sistemas de pago en el país, por lo que la Sudeban desea establecer varias mesas de trabajo para tratar temas como la interconexión de estas redes, las capacidades que tienen Suiche 7B y Conexus, así como estudiar qué otras formas de pago se pueden implementar.

Para el presidente de la Sudeban, Antonio Morales, es necesario emigrar a una “nueva fase” del pago electrónico. Incluso, se contempla fortalecer el tema del Biopago, que está conectado al monedero patria. Es decir, monedas digitales.

También se quiere dar fuerza al pago por el sistema QR, mensajes de texto, botones de pago, carnet de la patria, puntos de venta virtuales, transferencias a través de correo electrónico así como cualquier otra alternativa de medios de pago digital.

El 14 de marzo se conoció que Estados Unidos analiza imponer sanciones que podrían prohibir que Visa, Mastercard y otras instituciones financieras procesen transacciones en Venezuela.

“El propósito de estas sanciones es continuar privando al ilegítimo régimen de Maduro de acceso a los fondos e impedir que pueda seguir robando al pueblo venezolano”, dijo un funcionario del gobierno de Donald Trump a Reuters.

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