Mega apagón deja a 91% de Venezuela sin conexión a internet - Runrun

OTRO BLOQUEO MASIVO A NIVEL NACIONAL golpeó a Venezuela el miércoles temprano, justo cuando el servicio se estaba restaurando gradualmente después de dos días de servicio intermitente.

El alcance de la interrupción se puede ver en este cuadro proporcionado por Netblocks.org, que rastrea las interrupciones y paradas de Internet en diferentes países y se ha utilizado ampliamente en Venezuela en medio de la falta de información oficial proporcionada por el régimen de Nicolás Maduro. El grupo calcula que el 91 por ciento de Venezuela ha perdido la conexión a Internet, un mínimo que se eclipsó a principios de este mes en las profundidades de un apagón de una semana.

Urgent: New disruption identified in #Venezuela 40 hours after onset of national power outage; 91% of country now offline reversing partial recovery; incident ongoing #SinLuz #Apagon #27Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/xA8ZRdmagc

— NetBlocks.org (@netblocks) 27 de marzo de 2019