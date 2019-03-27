Mega apagón deja a 91% de Venezuela sin conexión a internet - Runrun

OTRO BLOQUEO MASIVO A NIVEL NACIONAL golpeó a Venezuela el miércoles temprano, justo cuando el servicio se estaba restaurando gradualmente después de dos días de servicio intermitente.
El alcance de la interrupción se puede ver en este cuadro proporcionado por Netblocks.org, que rastrea las interrupciones y paradas de Internet en diferentes países y se ha utilizado ampliamente en Venezuela en medio de la falta de información oficial proporcionada por el régimen de Nicolás Maduro. El grupo calcula que el 91 por ciento de Venezuela ha perdido la conexión a Internet, un mínimo que se eclipsó a principios de este mes en las profundidades de un apagón de una semana.
Maduro y su gobierno han insistido en que los problemas eléctricos son producto del sabotaje y los ataques sofisticados de los Estados Unidos y la oposición local, mientras que los expertos y los críticos de la industria señalan más la falta de inversión y mantenimiento. Las escuelas están cerradas por un segundo día y el gobierno ha dicho a los trabajadores que se queden en casa.
A medida que aumentan los últimos problemas de energía, aumentan las preocupaciones sobre los hospitales, los alimentos perecederos y el agua, así como la ira y el sentimiento de incompetencia entre los venezolanos.
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