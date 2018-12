2018 de amargas e inesperadas despedidas - Runrun

El suicidio tuvo especial protagonismo entre quienes partieron este año

El chef Anthony Bourdain, la actriz Margot Kidder, la modista Kate Spade y el DJ Avicii optaron por quitarse la vida

En Venezuela se marcharon Teodoro Petkoff, José Antonio Abreu, “Cayito” Aponte, Evio Di Marzo y “Pepeto” López

“PUEDES LLORAR PORQUE SE HA IDO, o puedes sonreír porque ha vivido”, reza un fragmento del poema escrito por el inglés, David Harkins.

La muerte volvió a cabalgar en este 2018 y se llevó consigo a figuras entrañables y de notable influencia como Stephen Hawking, José Antonio Abreu y Teodoro Petkoff,

El suicidio tuvo especial protagonismo en el año que está por culminar. El chef Anthony Bourdain, el DJ Avicii, la modista Kate Spade, los actores Mark Salling y Margot Kidder y el periodista Alejandro Cañizalez optaron por quitarse la vida.

El cine, la televisión y el teatro fueron los segmentos más golpeados. Se despidieron los directores Bernardo Bertolucci, Diego Rísquez, Isao Takahata, Penny Marshall y Levy Rossell, así como los intérpretes Burt Reynolds, Reg Cathey, Emma Chambers, Bill Daily, “Pepeto” López y “Cayito” Aponte, además del productor y creador del universo de comics Marvel, Stan Lee.

La música también tuvo su aparte con Dolores O’Riordan, Charles Aznavour, Aretha Franklin, Monserrat Caballé, Evio Di Marzo, Lucho Gatica y Chiquetete.

El beisbol venezolano sufrió las tempranas e inesperadas partidas de José Castillo, Luis Valbuena y Marcos Carvajal.

A continuación una lista de quienes se despidieron en este 2018:

Diego Rísquez

13 de enero

El cineasta venezolano murió a los 68 años de edad, como consecuencia de un cáncer cerebral. En su hoja de trabajo figuran 14 películas, entre las que destacan: Bolívar, sinfonía tropikal; Orinoko, nuevo mundo; Amérika, terra incógnita; Karibe con tempo; Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador; Francisco de Miranda; Reverón y más recientemente El Malquerido.



Dolores O’Riordan

15 de enero

Mientras se encontraba en Londres para una sesión de grabación, la vocalista de la banda irlandesa The Cranberries falleció a la edad de 46 años. La investigación reveló que la cantante había muerto ahogada en una bañera después de ingerir una gran cantidad de alcohol. Con The Cranberries, O’Riordan amaso éxitos musicales como “Salvation”, “Just my imagination”, “Ode to family” y “Free to decide”. Posteriormente incursionó como solista. En octubre de 2010 la banda ofreció un par de conciertos en Venezuela.



Rafael Sylva

16 de enero

Fue el productor del programa más longevo de la radio venezolana: Nuestro Insólito Universo. Junto a Porfirio Torres estuvo al frente del micro de 5 minutos, donde se cuentan historias asombrosas desde hace 50 años. La primera edición salió el 4 de agosto de 1969 a través de Radio Nacional de Venezuela.

Nicanor Parra

23 de enero

Fue un poeta, matemático y físico considerado el creador de la antipoesía. Recibió el premio Miguel de Cervantes en 2011 y fue candidato al Nobel de la Literatura. Entre sus obras figuran “Artefactos”, “El anti Lázaro”, “Ecopoemas” y “Discursos de sobremesa”. Tenía 103 años cuando falleció.

Marcos Carvajal

28 de enero

El pitcher murió víctima de una pulmonía a los 33 años. Familiares no pudieron conseguir el medicamento que necesitaban. Debutó en las grandes ligas con los Rockies de Colorado y posteriormente jugó con los Marlins de Florida, hoy de Miami. En Venezuela fue parte del cambio que llevó a Jesús Guzmán de los Cardenales de Lara a los Leones del Caracas

Mark Salling

30 de enero

Conocido por interpretar el personaje de Noah en la serie de Fox “Glee”, el actor de 35 años se ahorcó bajo un árbol cerca de su casa en California. En 2015 fue arrestado por poseer pornografia infantil y dos años después se declaró culpable del cargo por el que hubiese podido enfrentar una pena de entre 4 y 7 años de prisión.

Reg Cathey

9 de febrero

Actor secundario que pasó a la posteridad por interpretar a Freddy en la serie “House of cards”, el cocinero que termina siendo cercano a Frank Underwood (Kevin Spacey). Cathey también intervino en otras series de TV como “The Wire” y “The Blacklist” y en el cine: “La Máscara”, “Seven” y más recientemente “Los 4 fantásticos”.

Emma Chambers

21 de febrero

Pasó a la posteridad por interpretar el personaje de Honey Thacker, la hermana de Hugh Grant en la comedia romántica Notting Hill. Estaba casada con el también actor Ian Dunn. Falleció a la edad de 53 años de aparentes causas naturales en su casa de Lymington, Inglaterra.

Merci Mayorca

2 de marzo

La animadora de los programas infantiles de los 90, Chamocropolis y Supercropolis junto a Raúl González, murió tras una larga batalla contra el cáncer en la ciudad de Miami a la edad de 52 años. Después de su etapa como animadora de TV, Mayorca se dedicó a la producción de comerciales. Estuvo casada con el músico venezolano Ilan Chester, de quien era manager.

“Cappy” Donzella

3 de marzo

Santos Calixto Escalante Donzella murió a la edad de 84 años mientras dormía. Era hermano del también locutor Alfredo Escalante y junto a Napoleón Bravo e Iván Loscher formó parte de una generación que revolucionó las ondas hertzianas. Su programa Vaudeville se transmitió por Radio Capital.

Hubert de Givenchy

10 de marzo

El diseñador francés y fundador de la casa Givenchy vistió a celebridades de la talla de Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Jackie Kennedy. Falleció en París a la edad de 91 años. “En lugar de flores y coronas, prefirió una donación para Unicef”, dijo Givenchy antes de morir.

Stephen Hawking

14 de marzo

El científico falleció a la edad de 76 años en Cambridge, Reino Unido, tras batallar por 55 años con una esclerosis lateral amiotrófica, la cual le dejó completamente paralizado y le forzó a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Fue el pionero del estudio de los agujeros negros y del origen del universo. Su libro Breve Historia del Tiempo: “Del Big Bang a los agujeros negros” figura entre los más vendidos en el mundo entero. En 2014, el actor Eddie Redmayne ganó el Oscar al mejor actor por interpretarlo en la película “La teoría del todo”.

José Antonio Abreu

24 de marzo

El fundador del Sistema de Orquestas murió a los 79 años. La causa del fallecimiento nunca fue revelada por los familiares. Abreu, nacido en Valera, estado Trujillo, creó una plataforma de enseñanza musical para sectores menos favorecidos alcanzando reconocimiento mundial. Fue galardonado con premios como: Eramus, Música Polar, Trebbia, Príncipe de Asturias y Orden del Sol Naciente.

Evio Di Marzo

28 de marzo

El cantante y compositor, ícono de la música alternativa en los 80 y hermano del también cantautor Yordano, fue asesinado en Caracas por maleantes que pretendían robar su carro. Di Marzo fue el cerebro detrás de la banda de música tropical de vanguardia Adrenalina Caribe. Entre sus éxitos figuran “Selva del tiempo” “Yo sin ti no valgo nada” y “De dónde viene tu nombre”. De profesión antropólogo, era simpatizante del chavismo y se convirtió al islam. Antes de morir a la edad de 64 años, víctima de la inseguridad, dijo que había decidido laborar como taxista porque el dinero no le alcanzaba.

Winnie Mandela

2 de abril

La segunda esposa del líder sudafricano Nelson Mandela murio a los 81 años en Johannesburgo. Estuvo presa y fue desterrada por apoyar la lucha armada de negros contra blancos. Fue ministra de arte, cultura, ciencia y tecnología en 1994. Se separó de Nelson Mandela en 1992 y divorció cuatro años después. En 1988 recibió el Premio de la Solidaridad de Bremen.

Isao Takahata

5 de abril

El director, productor y guionista japonés falleció a los 82 años como consecuencia de un cáncer de pulmón. Fue el creador de series animadas que tuvieron rotundo éxito en Venezuela como “Heidi” y “Marco”. Dirigió cinco películas, su obra más célebre: La tumba de las luciérnagas

Alejandro Cañizalez

6 de abril

El reportero, que alcanzó notoriedad por su trabajo desde el helicóptero de Traffic Center describiendo el tránsito en Caracas, fue encontrado sin vida en su residencia de Caracas. Su novia, Rebeca León, dijo que el periodista atravesaba por un cuadro de depresión y ataques de ansiedad. “Los pensamientos de tristeza estuvieron presentes todo el tiempo, pero a ese punto de llegar al suicidio nunca lo manifestó” dijo en una entrevista radial.

DJ Avicii

20 de abril

Su cadáver fue encontrado con cortes autoinflingidos de cristal en cuellos y brazos en la ciudad de Mascate en Omán. El sueco de 28 años y cuyo nombre era Tim Bergling es el autor de éxitos como “Wake me up”, “Hey brother” y “Levels”. Ocupó el puesto 28 en la lista de los 100 mejores DJ de la revista DJ Magazine.

Verne Troyer

21 de abril

El actor de 81 centímetros se hizo famoso por el papel de “Mini me” en la trilogía de Austin Powers. Troyer también intervino en la versión de “El Grinch” que hizo Jim Carrey y en “Harry Potter y la piedra filosofal”. Troyer, quien padecía problemas de adicción, murió a la edad de 49 años por envenenamiento con alcohol.

Levy Rossell

25 de abril

El actor y director de teatro falleció a la edad de 63 años. Responsable de la formación de muchos actores en Venezuela, Rossell había sufrido un accidente cerebro vascular en junio de 2017. Familiares estuvieron pidiendo medicinas. Trabajo con José Ignacio Cabrujas y fue director artístico del programa infantil Sopotocientos.

Margot Kidder

13 de mayo

La actriz canadiense saltó a la fama por interpretar a Lois Lane en la película Superman en 1978. Como la reportera que se enamora del hombre de acero hizo tres largometrajes más. Sufría de trastorno bipolar desde adolescente y esa condición la condujo a quitarse la vida abusando de drogas y alcohol en su hogar de Montana, Estados Unidos.

Tom Wolfe

14 de mayo

Considerado uno de los padres del nuevo periodismo estadounidense falleció a la edad de 88 años. Escribió novelas y amplios reportajes. Su publicación más célebre fue “La Hoguera de las Vanidades”, libro que fue llevado al cine de la mano del director Brian De Palma y donde actuaron Tom Hanks, Bruce Willis y Melanie Griffith. Confeso ateo y republicano, tenía como costumbre vestirse completamente de blanco.

Kate Spade

5 de junio

La diseñadora fue la fundadora y ex copropietaria de la marca Kate Spade New York. Vendió sus acciones para dedicarse a su hija Frances Valentine, nombre que le puso a su nueva empresa de modas en 2016. Una ama de llaves consiguió a Spade ahorcada en su apartamento de Manhattan. Kate era esposa de Andy Spade, hermano del comediante David Spade y tía de la actriz Rachel Brosnahan.

Anthony Bourdain

8 de junio

En medio de la grabación de su programa Parts Unknown a través de la cadena CNN, el chef estadounidense optó por quitarse la vida en el cuarto de un hotel en Francia. El informe forense reveló que Bourdain se ahorcó y la causa habría sido una fuerte depresión. El cocinero alcanzó notoriedad por su estilo desenfadado y mordaz en shows televisivos como A Cook’s Tour en Food Network y No Reservation en Travel Channel. Junto a los chefs venezolanos Edgar Leal y Sumito Estévez, dictó una conferencia en Caracas en agosto de 2007.

Santos Blanco

15 de junio

Fue miembro de la banda de electro pop española Locomia, famosa por sus trajes pomposos, abanicos y babuchas. Comenzaron en una discoteca de Ibiza a mediados de los 80 y obtuvieron fama internacional en los 90. Entre sus países predilectos estaba Venezuela. El programa Sábado Sensacional fue escenario de los españoles en reiteradas oportunidades. Según su agente, Blanco se acostó a dormir y jamás se despertó. Tenía 46 años.

Vinnie Paul Abott

22 de junio

Fue baterista de la banda de heavy metal Pantera. Alcanzó notoriedad con la agrupación donde su hermano Darrell Lance Abott tocaba la guitarra y el polémico Phil Anselmo era el cantante principal. Ya disuelto Pantera y con la banda Damageplan, Vinnie fue testigo del asesinato de su hermano en pleno escenario durante un concierto en Ohio en 2004 a manos de un fanático molesto por la desaparición de Pantera.

Joe Jackson

27 de junio

El padre de la dinastía Jackson falleció a la edad de 89 años producto de un cáncer. Fue el creador y productor de los “Jackson Five” de donde salió una de las estrellas más rutilantes del pop mundial: Michael Jackson. Fue acusado de abusar tanto física como psicológicamente de sus hijos.

Aretha Franklin

16 de agosto

Sostuvo una larga batalla contra un cáncer de páncreas hasta que murió a la edad de 76 años. La reina del soul fue una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Su popularidad la empleó para reivindicar los derechos de los afroamericanos y las mujeres en los Estados Unidos. Ganó 18 premios Grammy y fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll.

“Cayito” Aponte

17 de agosto

A Rafael José Aponte Alvarez le decían “Cayito” porque nació el día de San Cayo, el 22 de abril de 1938. Fundador de Radio Rochela, programa de televisión considerado el nro. 1 de la comedia venezolana, también se desempeñó como cantante lírico, actor de teatro y animador del espacio Cuentame ese chiste por RCTV. Su fuerte eran las imitaciones, la más emblemática fue la del expresidente Carlos Andrés Pérez. También parodió a Renny Ottolina, Cantinflas y Arturo Uslar Pietri. Murió a la edad de 80 años, víctima de un cáncer en la vejiga.

Stefan Karl

21 de agosto

El actor islandés famoso por interpretar al villano Robbie Rotten en la serie infantil Lazy Town falleció a la edad de 43 años, víctima de cáncer en las vías biliares. Lazy Town, que estuvo al aire de 2004 a 2007, le dio fama internacional y la oportunidad de interpretar a El Grinch en la adaptación teatral efectuada en Los Angeles.

John McCain

25 de agosto

El senador estadounidense perdió la batalla contra un cáncer cerebral y murió a la edad de 81 años. Fue veterano de Vietnam y prisionero de guerra por cinco años y medio. Sufrió torturas que le impedían alzar los brazos y se negó a ser liberado hasta que saliese el último de sus subalternos. Fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2008 por el partido republicano y perdió con el demócrata Barack Obama

Bill Daily

4 de septiembre

Se hizo famoso por su papel del mayor Roger Healey a lo largo de cinco temporadas en la popular serie de televisión “Mi bella genio” con Larry Hagman y Barbara Eden. La serie era transmitida en Venezuela por Radio Caracas Televisión. Daily también hizo caracterizaciones en las series “Hechizada” y “Alf, el extraterreste”.

Burt Reynolds

6 de septiembre

La estrella de Hollywood murió a los 82 años debido a problemas cardíacos. Fue uno de los actores más taquilleros en la década de los 70. Trabajó en más de 100 películas entre las que destacan: “Los locos de Cannonball”, “The Longest Yard”, “Dos pícaros con suerte”, “Boogie Nights”, “Driven”, “Transformers” y su más reciente en 2017, “The Last Movie Star”. Iba a interpretar un papel en la próxima cinta del director Quentin Tarantino, “Erase una vez en Hollywood”. Estuvo vinculado sentimentalmente con las actrices Loni Anderson, Sally Field y Dolly Parton. Ganó dos Globos de Oro, un Emmy y estuvo nominado al Oscar.

Mac Miller

7 de septiembre

El rapero de 25 años de edad fue encontrado sin vida en su residencia en California. Murió de una sobredosis producida por una mezcla de fentanilo y cocaína. Editó seis álbumes de estudio y era pareja de la cantante Ariana Grande.

Charles Aznavour

1 de octubre

La voz del cantante francés se extinguió a la edad de 94 años. De origen armenio conquistó al mundo con sus exuberantes letras y presencia en el escenario. También actuó de la mano de directores como Francois Truffaut (Disparen sobre el pianista) y Volker Scholondorff (El tambor de hojalata). Cantó casi hasta su muerte. Su último show lo hizo el 19 de septiembre de este año en Japón. Se le atribuye la frase “el show debe continuar”.

`

Scott Wilson

6 de octubre

Perenne actor secundario, apareció en más 50 producciones de cine y televisión a lo largo de sus 76 años. Trabajó en cintas como “In the Heat of the night” junto a Sidney Poitier y “El Gran Gatsby” con Robert Redford, pero obtuvo notoriedad interpretando el papel de Hershel Greene en la serie de TV, “The Walking Dead”.

Monserrat Caballé

6 de octubre

Considerada una de las más grandes soprano del siglo XX, María de Monserrat Bibiana Concepción Caballé Foch murió a la edad de 85 años en su natal Barcelona, España. El parte médico dice que la cantante lírica falleció producto de complicaciones en la vesícula biliar. Su interpretación del tema “Barcelona” junto al también desaparecido cantante de Queen, Freddy Mercury, en el marco de los Juegos Olímpicos de 1992, es uno de los momentos más recordados de su carrera.

Teodoro Petkoff

31 de octubre

El político, editor de periódico y ex guerrillero murió a los 86 años de edad. Después de abandonar las armas y separarse del Partido Comunista de Venezuela fundó el Movimiento al socialismo (MAS), tolda que también dejaría luego que esta ofreciera su apoyo a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998. Fue diputado del Congreso de la República y ministro de planificación durante la segunda presidencia de Rafael Caldera. También fue director del extinto vespertino El Mundo y fundador del diario Tal Cual. En 2015 fue galardonado con el premio Ortega y Gasset.

Stan Lee

12 de noviembre

El escritor y editor de comics era una de las personas más influyentes en el mundo de la cultura popular. Su nombre era Stanley Martin Lieber y era hijo de inmigrantes judíos. Fue el creador junto a los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby del universo Marvel, una industria que hoy en día genera miles de millones de dólares. Responsable de personajes como Spiderman, Hulk, Los 4 Fantásticos, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange y los X-Men es famoso por sus cameos o apariciones en películas de la franquicia.

Lucho Gatica

13 de noviembre

El bolerista chileno falleció a los 90 años en México. Es intérprete de éxitos como “Contigo en la distancia”. “Tu me acostumbraste” y “No me platiques”. Venezuela fue uno de los primeros países que visitó cuando obtuvo fama internacional en 1953.

Fernando del Paso

14 de noviembre

El escritor mexicano, ganador del premio Miguel de Cervantes, murió a los 83 años. Entre sus obras destacan: José Trigo (1966), Palinuro de México (1977) y Noticias del Imperio (1987). Además de escribir, era dibujante, pintor y diplomático.

Stephen Hillenburg

26 de noviembre

El creador del popular personaje de dibujos animados “Bob Esponja” falleció a los 57 años luego de batallar por un año contra una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que no tiene cura.

Bernardo Bertolucci

26 de noviembre

El cineasta italiano falleció a los 77 años en Roma, como consecuencia de un cáncer de pulmón. Causó polémica con su erótico filme “El último tango en París” con Marlon Brando en 1972 y ganó el Oscar a Mejor Director por “El último emperador” en 1987.

George Bush padre

30 de noviembre

El ex presidente de los Estados Unidos murió a los 94 años. Fue el mandatario número 41 de la nación norteamericana entre 1989 y 1993 y es padre de George W. Bush, quien también ocupó la Casa Blanca. Bush padre estuvo al frente de la poderosa nación durante la Guerra del Golfo. Fue el último presidente veterano de la Segunda Guerra Mundial.

José Castillo

7 de diciembre

El pelotero de los Cardenales de Lara falleció en un accidente de tránsito cuando viajaba de Caracas a Barquisimeto en compañía de sus colegas Luis Valbuena y Carlos Rivero. La camioneta donde se trasladaban se volcó luego que el chofer intentara evadir una piedra que colocaron asaltantes en la carretera entre Yaracuy y Barquisimeto. Castillo, de 37 años, jugó en grandes ligas con Piratas de Pitttsburgh, Gigantes de San Francisco y Astros de Houston. En Venezuela vistió todos los uniforme de la Lvbp salvo el de los Navegantes del Magallanes y Aguilas del Zulia. También militó en el beisbol mexicano y el japonés.

Luis Valbuena

7 de diciembre

El pelotero de los Cardenales de Lara iba en el mismo carro que Castillo, ambos viajaban en el puesto trasero y salieron expedidos con el impacto. Valbuena de 33 años tenía contrato hasta 2019 con los Angelinos de Los Angeles y Anaheim. Había militado con los Astros de Houston, Cachorros de Chicago, Indios de Cleveland y Marineros de Seattle en las grandes ligas.

Héctor Soucy

8 de diciembre

El chef, ingeniero, presentador de TV, empresario, actor y fundador de la Academia Venezolana de la Gastronomía falleció en Madrid. Condujo durante 15 años, el programa “Así cocina Soucy”, en el que invitaba a celebridades para preparar platillos. El venezolano trabajo en la película “La Conquista del planeta de los simios” en 1972

Juan Ernesto “Pepeto” López

10 de diciembre

El comediante falleció a los 83 años de edad en Caracas. Fue miembro fundador de la Radio Rochela y llegó a tener su propio show en Radio Caracas Televisión. Junto a “Cayito” Aponte, Irma Palmieri, Nelly Pujols, Kiko Mendive, Martha Piñango, Marta Olivo y César “Bólido” Granados formó parte de una generación dorada en la televisión venezolana. Tuvo personajes entrañables como “Papupapa”, “Genovevo”, “Felix Gonzalito” y más recientemente “El Doble”. Su imitación del ex presidente venezolano Rafael Caldera fue una de las más aplaudidas por el público venezolano.

Chiquetete

16 de diciembre

El cantante español murió a los 70 años, víctima de una complicación coronaria. Su nombre era Antonio Cortés y entre sus éxitos están “Esa cobardía”, “Ser amante” y “Tu y yo”. Era primo de la también cantante, Isabel Pantoja

Penny Marshall

17 de diciembre

La actriz y directora de películas como “Despertares” con Robert De Niro y Robin Williams, murió a la edad de 75 años debido a complicaciones con la diabetes. En 1988 con “Quisiera ser grande”, protagonizada por Tom Hanks, se convirtió en la primera mujer que recauda 100 millones de dólares con un largometraje. Penny era hermana del también director Garry Marshall (Mujer Bonita).

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9QZXRrb2ZmLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzYxMzIxL3Rlb2Rvcm8tcGV0a29mZi15LWxhLWRlZ3JhZGFjaW9uLWRpZ2l0YWwtZGUtbGEtaGlzdG9yaWEtcG9yLWFsZWphbmRyby1hcm1hcy8iIHRpdGxlPSJUZW9kb3JvIFBldGtvZmYgeSBsYSBkZWdyYWRhY2nDs24gZGlnaXRhbCBkZSBsYSBoaXN0b3JpYSwgcG9yIEFsZWphbmRybyBBcm1hcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPm9wb3NpY2nDs24gdmVuZXpvbGFuYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjEzMjEvdGVvZG9yby1wZXRrb2ZmLXktbGEtZGVncmFkYWNpb24tZGlnaXRhbC1kZS1sYS1oaXN0b3JpYS1wb3ItYWxlamFuZHJvLWFybWFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlRlb2Rvcm8gUGV0a29mZiB5IGxhIGRlZ3JhZGFjacOzbiBkaWdpdGFsIGRlIGxhIGhpc3RvcmlhLCBwb3IgQWxlamFuZHJvIEFybWFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9wb3N0LTNlbjFCQUpBLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MDIyMy9wb2RjYXN0LXRyZXMtZW4tdW5vLXRlb2Rvcm8tcGV0a29mZi15LWVsLWFsbWEtZGUtdGFsLWN1YWwvIiB0aXRsZT0iUG9kY2FzdCB8IFRyZXMgZW4gdW5vOiBUZW9kb3JvIFBldGtvZmYgeSBlbCBhbG1hIGRlIFRhbCBDdWFsIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+cG9kY2FzdDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYwMjIzL3BvZGNhc3QtdHJlcy1lbi11bm8tdGVvZG9yby1wZXRrb2ZmLXktZWwtYWxtYS1kZS10YWwtY3VhbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Qb2RjYXN0IHwgVHJlcyBlbiB1bm86IFRlb2Rvcm8gUGV0a29mZiB5IGVsIGFsbWEgZGUgVGFsIEN1YWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL3Rlb2Z1bmUuZ2lmKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzU5MTY1L2Rlc3BlZGlkYS1hLXRlb2Rvcm8tcGV0a29mZi1lbC1tdXJtdWxsby1pbmFjYWJhYmxlLyIgdGl0bGU9IkRlc3BlZGlkYSBhIFRlb2Rvcm8gUGV0a29mZiwgZWwgbXVybXVsbG8gaW5hY2FiYWJsZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFsZm9uc28gTWFycXVpbmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1OTE2NS9kZXNwZWRpZGEtYS10ZW9kb3JvLXBldGtvZmYtZWwtbXVybXVsbG8taW5hY2FiYWJsZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EZXNwZWRpZGEgYSBUZW9kb3JvIFBldGtvZmYsIGVsIG11cm11bGxvIGluYWNhYmFibGU8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL1BldGtvZmZ5Q2FicnVqYXMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNTkwNjEvdGVvZG9yby15LWNhYnJ1amFzLXBvci1qb3NlLWRvbWluZ28tYmxhbmNvLyIgdGl0bGU9IlRlb2Rvcm8geSBDYWJydWphcywgcG9yIEpvc8OpIERvbWluZ28gQmxhbmNvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Sm9zw6kgSWduYWNpbyBDYWJydWphczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNTkwNjEvdGVvZG9yby15LWNhYnJ1amFzLXBvci1qb3NlLWRvbWluZ28tYmxhbmNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlRlb2Rvcm8geSBDYWJydWphcywgcG9yIEpvc8OpIERvbWluZ28gQmxhbmNvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9QZXRrb2ZmeU1hzIFycXVlei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM1ODc3NC90ZW9kb3JvLXBvci1sYXVyZWFuby1tYXJxdWV6LyIgdGl0bGU9IlRlb2Rvcm8sIHBvciBMYXVyZWFubyBNw6FycXVleiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPnBlcmlvZGlzbW8gdmVuZXpvbGFubzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNTg3NzQvdGVvZG9yby1wb3ItbGF1cmVhbm8tbWFycXVlei8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5UZW9kb3JvLCBwb3IgTGF1cmVhbm8gTcOhcnF1ZXo8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=