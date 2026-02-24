El Mañanero del 24 de febrero: 300 presos políticos en huelga de hambre en El Rodeo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 24 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La ONG Provea y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) anunciaron este lunes 23 de febrero que alrededor de 300 presos políticos se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

La protesta comenzó este domingo 22 y tiene como finalidad exigir liberaciones de todos los presos políticos una vez promulgada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional.

Recién salido del horno: otras noticias

Gil pidió a Estados Unidos liberación de Maduro y Flores

SNTP denunció cierre de emisora en Guatire



Rico niega número de técnicos del Cicpc presos pero no la razón de su detención

Las nuevas fichas de Delcy Rodríguez: quién es quién en las nuevas designaciones

SNTP denuncia que tribunales de terrorismo se niegan a recibir solicitudes de amnistía

La Ley de Amnistía no alcanzó a la jueza María Lourdes Afiuni

Qué está pasando en México tras la muerte del Mencho

Comienzan obras para convertir al Helicoide en centro social

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Están excluidos los militares, civiles procesados bajo la ley militar, personas procesadas bajo la Ley Simón Bolívar y la Ley contra el Odio, las procesadas bajo el decreto de conmoción y decenas más cuyos casos no encajan con los artículos del documento”, Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano sobre la ley de Amnistía

Lo que rompe en redes

El Foro Penal informó ayer sobre la “liberación” de 30 presos políticos de la cárcel de El Rodeo I.

Azuquita pa’l café

Un cunaguaro fue rescatado en el estado Lara.

La ñapa (recomendamos…)