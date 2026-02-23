300 presos políticos se declararon en huelga de hambre en El Rodeo

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que alrededor de 300 presos políticos en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, se encuentran en huelga de hambre.

De acuerdo a la ONG que coordina el periodista Oscar Murillo, 213 detenidos permanecen en huelga de hambre y 81 en huelga de hambre y sed.

Según la organización, la huelga también incluye a ciudadanos extranjeros injustamente encarcelados

De acuerdo a la ONG, la protesta comenzó este domingo 22 y tiene como finalidad exigir liberaciones de todos los presos políticos una vez promulgada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional dominada por el chavismo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) corroboró en rueda de prensa este lunes 23 de febrero la cifra emitida por Provea.

RUEDA DE PRENSA | Andreina Baduel, hermana del preso político Josnar Adolfo Baduel, denunció la situación en la cárcel de Rodeo I durante una rueda de prensa este #23Feb.



Alertó que más de 213 presos políticos mantienen una huelga de hambre desde el jueves pasado, y un grupo de… pic.twitter.com/PWlwR5eNwx — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 23, 2026

“Hasta este lunes hemos verificado a 29 personas que han salido de prisión durante este fin de semana. Unas han salido con libertad plena y otras con restricciones”, manifestó Diego Casanova, miembro de la ONG.

La también activista de Clippve, Andreína Baduel, sentenció que el pasado jueves 19 de febrero comenzó la huelga de sed y que 21 presos de nacionalidad colombiana se encuentran en huelga de hambre.

“Hemos tenido comunicaciones con autoridades de derechos humanos de la embajada de Estados Unidos. Ellos están en cuenta que el régimen venezolano sigue burlándose de las víctimas”, dijo la hija del general Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo la custodia del Estado y hermana de Jonars Baduel, actualmente preso en El Rodeo.

Casanova sostuvo que manejan una cifra actual de 900 presos políticos

“No entendemos por qué quienes salen lo hacen con restricciones si ellos están saliendo con la ley de amnistía”, alertó el activista.

El Clippve informó que la huelga también responde a las precarias condiciones sanitarias del penal y la ausencia de un servicio médico para quienes presentan algún tipo de patología.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.