SNTP denunció cierre de emisora en Guatire

Este lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerraron la emisora Urbana 94.3 FM, ubicada en Guatire, estado Miranda.

El hecho ocurrió el pasado viernes 20 de febrero.

“La medida incluyó el cese de las transmisiones y la incautación de la totalidad de los equipos de transmisión, dejando fuera del aire una señal con 16 años de trayectoria ininterrumpida”, expuso el SNTP en su cuenta de X.

El ente gremial expuso que el hecho se traduce en una vulneración al derecho colectivo de acceso a la información y a la vez deja sin empleo a un grupo de 23 trabajadores.

A través de un comunicado, Julio César Vivas, director de la estación prometió que buscarán alternativas para continuar reafirmando su compromiso con la información y la cultura.

“Urbana 93.4 FM no se apagará en el corazón de quienes creen en la fuerza de la comunicación, gracias por seguir siendo parte de nosotros”, expuso la misiva.

Vivas agradeció a quienes han acompañado a la audiencia a través de los años.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.