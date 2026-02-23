Gil pidió a Estados Unidos liberación de Maduro y Flores

Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, exigió la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero en el marco de un operativo bélico protagonizado por miembros de la fuerzas armadas estadounidenses.

Gil dijo en la asamblea que Venezuela ha sido amenazada por restricciones a sus “derechos humanos, sociales, económicos y culturales debido a la imposición de medidas coercitivas unilaterales y episodios de violencia como el de enero”.

“Venezuela reitera su firme denuncia contra la instrumentalización de los Derechos Humanos como armas políticas, utilizadas para atacar, oprimir y causar sufrimiento a los pueblos del mundo con el fin de doblegar su voluntad”, indicó el miembro de la presidente encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

Gil manifestó que organismos multilaterales como la ONU le han dado la espalda al gobierno venezolano.

“El sistema de la ONU no ha adoptado una posición firme contra estas violaciones, mientras se autorizan informes sesgados y politizados sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”, expresó el canciller.

Hasta ahora el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se ha pronunciado con una posición específica ante la exigencia presentada por el funcionario venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.