El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, desmintió a través de sus redes sociales que 30 funcionarios de su institución hayan sido detenidos y torturados por negarse a modificar los resultados de las investigaciones sobre las muertes por los bombardeos estadounidenses del 3 de enero en Fuerte Tiuna, Caracas.

“No existe ningún procedimiento que involucre la detención de tal cantidad de funcionarios“, afirmó Rico en un mensaje publicado en Instagram.

Sin embargo, Rico solo refutó el número de apresados y no se refirió al motivo por el cual están en la cárcel.

“Invitamos a la ciudadanía a no replicar contenidos de dudosa procedencia y a verificar toda información a través de los canales oficiales de la institución y sus autoridades. Este tipo de rumores buscan generar desestabilización y empañar la imagen de nuestra institución“, afirmó el director del Cicpc en su comentario.

Entre el 21 y 22 de febrero, familiares y allegados de los técnicos del Cicpc afectados, denunciaron que estos funcionarios están presos desde el 23 de enero y que, desde entonces, han sido sometidos a desaparición forzada y torturas.

El día de su arresto, señala una misiva a la que tuvo acceso Runrun.es, estos funcionarios fueron llamados a una reunión y obligados a “suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales” de los hechos del 3 de enero en la base militar. A quienes se negaron a hacerlo, los detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se les acusó de “intento de homicidio” contra Douglas Rico.