La Ley de Amnistía no alcanzó a la jueza María Lourdes Afiuni

Nelson Afiuni, hermano de María Lourdes Afiuni, denunció que la jueza quedó excluida de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad el pasado 19 de febrero, pero con la exclusión de casos emblemáticos como el de su hermana.

“Qué clase de Ley de Amnistía es donde queda por fuera la jueza María Lourdes Afiuni, presa y torturada por hacer su trabajo y acusada de ‘corrupción espiritual’, es una burla esa ley”, cuestionó Nelson Afiuni a través de su cuenta en X.

Que clase de ley de amnistía es donde queda por fuera la jueza @mariafiuni presa y torturada por hacer su trabajo y acusada de CORRPCION ESPIRITUAL, es una burla ea ley @MariaCorinaYA @AlbertoRavell — Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) February 20, 2026

La denuncia de Nelson Afiuni reaviva el debate sobre los límites y alcances reales de la amnistía, presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez —con el aval de Estados Unidos— como un gesto para “superar heridas” y avanzar hacia un “clima de reconciliación”.

La exclusión en el Artículo 9

El hermano de la jueza señaló que gracias al artículo 9.4 de la Ley de Amnistía, su hermana quedó excluida por “delitos previstos en la Ley contra la Corrupción”.

El artículo señala que quedan excluidos todos aquellos que incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. También, los responsables de homicidios intencionales, tráfico de drogas y actos de corrupción, sin ofrecer mayores detalles.

Sobre las exclusiones, el director presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, comentó de forma preliminar que, si bien la ley incluirá un grupo de personas perseguidas políticas, es “bastante restrictiva y excluye a un sector importante” de perseguidos políticos de los cuales muchos están “detenidos arbitrariamente”.

El caso Afiuni

María Lourdes Afiuni fue detenida en el año 2009 por el caso del empresario y exbanquero venezolano Eligio Cedeño, reconocido por ser un disidente del chavismo.

Cedeño fue detenido en 2007 acusado de fraude, asociación para delinquir y delitos cambiarios. En 2009, basándose en recomendaciones de organismos internacionales como la ONU por la arbitrariedad en la detención, María Lourdes Afiuni dictó una medida sustitutiva de libertad para el empresario y este decide huir a los Estados Unidos.

Luego de que Cedeño huye, Hugo Chávez ordenó la inmediata detención de Afiuni y pidió que fuera castigada con la “pena máxima” de 30 años de cárcel.

La jueza María Lourdes Afiuni fue detenida arbitrariamente el 17 de diciembre de 2009, sin una orden judicial y sin el respeto al debido proceso. Recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), permaneció en condiciones deplorables sufriendo agresiones, abuso sexual y un proceso judicial irregular y sin garantías.

En el año 2011 se le concedió la medida de arresto domiciliario debido a graves problemas de salud. En 2013, se le otorgó libertad condicional con presentaciones periódicas, prohibición de salida del país, de hablar con los medios de comunicación y de hacer uso de las redes sociales.

En marzo de 2019, fue condenada a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”, aunque se le permitió continuar bajo las restricciones mencionadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

