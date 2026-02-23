Las nuevas fichas de Delcy Rodríguez: quién es quién en las nuevas designaciones

Este lunes, 23 de febrero, la vicepresidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció varios cambios en su gabinete, específicamente en los viceministerios de Comunicación

A través de su cuenta en X, Rodríguez informó cambios en cuatro viceministerios como parte de un proceso de “fortalecimiento institucional”.

A continuación, un repaso por los perfiles más relevantes de los nuevos designados:

Oliver Blanco – viceministro para Europa y América del Norte

“Joven de las relaciones internacionales que, ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país. Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo”, afirmó Rodríguez.

Oliver Blanco fue jefe de Comunicaciones de la Asamblea Nacional bajo la gestión de Henry Ramos Allup, es fundador del medio digital El Cooperante y cercano a la actual dirección de la Cruz Roja en Venezuela.

Andrea Corao Faría – viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía

Andrea Corao Faría es internacionalista. Hija de Rolando Corao y de la exministra Jacqueline Faria. La joven tiene como misión impulsar las relaciones estratégicas y la defensa de la soberanía nacional ante la comunidad internacional.

“Su compromiso y capacidad fortalecerán nuestra diplomacia con países del mundo con quienes sostenemos relaciones estratégicas para seguir consolidando la defensa de la soberanía y la cooperación solidaria entre los pueblos hermanos”, explicó Delcy Rodríguez.

Rander Peña – Viceministro para Comunicación Internacional

Rander Peña es internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Anteriormente se desempeñó como viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. En junio de 2025, fue también designado como Secretario Ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) y vicepresidente de la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA).

“He designado a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional. Sé que, con su experiencia y capacidades demostradas, llevará la verdad de Venezuela ante los pueblos”, informó Rodríguez en X, al tiempo que agradeció a Camilla Fabri de Saab “por su desempeño al frente de este despacho”, posteó la presidenta encargada.

Con el nombramiento de Peña, Camilla Fabri quedó fuera del despacho de Comunicación Internacional. La salida de Fabri se genera pocas semanas después de que su esposo, el empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fuera removido de su cargo como ministro de Industrias y Producción Nacional y de los rumores sobre su supuesta detención.

Mauricio Rodríguez – viceministro para América Latina

Mauricio Rodríguez es periodista y diplomático. Anteriormente se desempeñó como Viceministro de Comunicación Internacional (designado originalmente en 2015) y ha ocupado cargos como Viceministro de Gestión Comunicacional y presidente de la cadena de televisión ViVe TV.

“Designé a Mauricio Rodríguez como Viceministro para América Latina, quien con su trayectoria y profesionalismo continuará impulsando nuestra política exterior orientada a la paz y la integración así como la unión de los pueblos, basada en el respeto mutuo y cooperación fraterna”, indicó Rodríguez.