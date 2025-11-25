El Mañanero del 25 de noviembre: Cartel de los Soles, oficialmente grupo terrorista para EE.UU

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes 25 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó Este lunes 24 de noviembre al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (OTE).

La designación otorga al gobierno del presidente Donald Trump facultades para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con esta organización.

Como era de esperarse, la administración de Maduro condenó la designación y la calificó como una “vil mentira” para justificar una intervención.

Lea más aquí

Recién salido del horno: otras noticias del día



Vente Venezuela afirmó que van 14 detenciones en noviembre

Petro dijo que no apoya a Maduro, pero tampoco una invasión

Juan Pablo Guanipa, seis meses detenido y en incomunicación absoluta

Comando para la Defensa Integral: otra estructura para la “estabilidad” en caso de ataque

Resiliencia sin Estado: así enfrentan las comunidades venezolanas la crisis climática



Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Air Europa también se sumó a la suspensión de vuelos, desde y hasta Venezuela.

Tras la alerta lanzada por la autoridad aérea de Estados Unidos, Iberia ha anulado sus operaciones hoy y mañana, y la última en sumarse ha sido Air Europa. Plus Ultra mantiene sus vuelos para este martes.https://t.co/CsnIfwiRWE https://t.co/C7MmAIt6dM — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 24, 2025

Azuquita pa’l café

La controversia en el Miss Universo pica y se extiende.

#Espectáculos | La marfileña Olivia Yacé, quien quedó como cuarta finalista en el certamen Miss Universo 2025, anunció este lunes 24 de noviembre su renuncia a su título y a cualquier relación presente o futura con la organización que dirige el certamen.



🔴La decisión fue… pic.twitter.com/jq7pXsXTzp — El Pitazo (@ElPitazoTV) November 24, 2025

La Ñapa (recomendamos…)

Este miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche es el estreno en Venezuela de la quinta y última temporada de la popular serie Stranger Things. Algunas salas de cine exhibirán el primer capítulo de la producción de Netflix.