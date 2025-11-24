Juan Pablo Guanipa, seis meses detenido y en incomunicación absoluta

Este lunes, 24 de noviembre, Juan Pablo Guanipa cumple seis meses “detenido y en incomunicación absoluta”. La denuncia la realizó Ramón Guanipa, hijo del dirigente político a través de las redes sociales.

“A seis meses de la detención arbitraria de Juan Pablo Guanipa, exigimos que se respete el derecho a las visitas y a la atención médica constante de nuestro padre. Nuestro papá es inocente. Mis hermanos, mi hija y yo lo esperamos en casa. Libertad para nuestro papá, para Venezuela y todos los presos políticos”, es parte del mensaje que acompaña el audiovisual difundido en X.

A seis meses de la detención arbitraria de Juan Pablo Guanipa, exigimos que se respete el derecho a las visitas y a la atención médica constante de nuestro padre.



Nuestro papá es inocente. Mis hermanos, mi hija y yo lo esperamos en casa.



Libertad para nuestro papá, para… pic.twitter.com/mzi12ha1fG — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) November 23, 2025

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la denuncia realizada por el hijo de Guanipa expone “la gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela”.

“La incomunicación absoluta en la que se encuentra, la falta de información sobre su estado físico y la imposibilidad de recibir visitas familiares o de su defensa legal constituyen vulneraciones directas de sus derechos fundamentales, incluidos el debido proceso, la integridad personal y la protección judicial, consagrados tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales que el Estado venezolano está obligado a respetar”, recordó la ONG.

JEP recalcó que ningún proceso judicial puede considerarse legítimo cuando se desarrolla en medio de opacidad, retaliación, negación de derechos básicos y violaciones sistemáticas a la dignidad humana, por lo que exhortó al gobierno a que permitan “de inmediato” el acceso a la familia del político, se garantice una evaluación médica independiente acorde con su condición, y restablezcan plenamente su derecho a un proceso judicial justo, transparente y ajustado a los estándares internacionales.

“La situación de Juan Pablo Guanipa no puede normalizarse ni silenciarse. Su caso, como el de muchos otros venezolanos sometidos a detenciones injustas, nos recuerda que detrás de cada expediente judicial hay vidas, familias y sueños que merecen ser protegidos, no destruidos”, se lee en el post de la ONG.

La denuncia pública realizada por Ramón, hijo de Juan Pablo Guanipa, a seis meses de su detención arbitraria, expone con claridad y dolor la gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela. La incomunicación absoluta en la que se encuentra, la falta de información… https://t.co/ki4A0GCEwD — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) November 23, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

