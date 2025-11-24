EEUU designa al Cartel de los Soles como grupo terrorista: la respuesta desde Venezuela

Este lunes, 24 de noviembre, Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (OTE).

“Este grupo clandestino es responsable de la “violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”, declaró el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

La lista de OTE, que incluye grupos islamistas, separatistas, guerrillas y, más recientemente, pandillas y organizaciones de narcotráfico de México y Colombia, está supervisada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esto otorga al Gobierno liderado por Donald Trump facultades jurídicas para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización que figure en dicha lista.

También, la designación como OTE brindaría una cobertura legal para ejercer mayor presión sobre las autoridades venezolanas.

Venezuela rechaza la acusación

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designe como grupo terrorista al que considera «inexistente» Cartel de los Soles y apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una «vil mentira» para justificar así una intervención.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que esta «infame y vil mentira» busca justificar una intervención «ilegítima e ilegal» contra Venezuela «bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen».

«Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder a estas infamias y calumnias. Afortunadamente, el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas», agregó.

El Gobierno de Nicolás Maduro instó a la Administración de Trump a rectificar esta «errática política de agresiones y amenazas», rechazadas, dijo, por el propio pueblo norteamericano, y que, advirtió, «afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas».

*Con información de DW y EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

