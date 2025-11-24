Resiliencia sin Estado: así enfrentan las comunidades venezolanas la crisis climática

Mientras Venezuela encadena tres años consecutivos de calor récord y el mar avanza sobre sus costas, pueblos indígenas, campesinos y habitantes de zonas rurales enfrentan transformaciones que ya alteran su vida diaria. Sequías, sedimentación, altas temperaturas y pérdida de ecosistemas han empezado a empujar silenciosamente a familias enteras lejos de sus hogares.

En un foro virtual organizado el pasado 19 de noviembre por Clima 21, “El clima que vivimos: respuestas comunitarias y territoriales en Venezuela”, especialistas y activistas de distintos estados describieron cómo las comunidades han tenido que diseñar su propia resiliencia frente a la crisis climática ante la ausencia de datos oficiales, políticas públicas y atención estatal.

Desde el éxodo climático en Cumanacoa (estado Sucre) tras el paso del huracán Beryl, hasta la desaparición progresiva de la Laguna de Sinamaica (Zulia) y el avance del mar en Boca de Uchire–Unare (Anzoátegui), la fotografía que emerge es la de un país vulnerable, sin monitoreo científico sistemático y con pobladores que resisten con lo que tienen: saberes ancestrales, organización comunitaria y creatividad para sobrevivir.

Un éxodo que avanza con el agua

Liliana Rivas, periodista con enfoque en ciencia y derechos humanos en Venezuela y América Latina y becaria del programa Eva Tang Conservation Reporting de Mongabay, presentó los hallazgos del proyecto independiente “Destierro Climático, nuevas migraciones venezolanas”, una investigación que detectó desplazamientos asociados directamente al cambio climático en al menos tres estados: Sucre, Anzoátegui y Zulia.

Entre las historias reseñadas se encuentran lo ocurrido en Cumanacoa, estado Sucre, en julio 2024, por el impacto del huracán Beryl; el aumento del nivel del mar en El Hatillo y La Cerca (estado Anzoátegui) y lo sucedido en la Laguna de Sinamaica, estado Zulia, en donde la Tierra parece “tragarse” al agua porque ha reducido su área en 59,09 % en los últimos 30 años.

Rivas inició su presentación destacando que en Venezuela, el cambio climático agrega una nueva variante a la migración humana y que sus primeros indicios “se relacionan con el agua y la sedimentación”.

“Debemos decir que cuando nosotros empezamos esta investigación teníamos una hipótesis: que había un aumento de desplazados en nuestro país que no se podía medir (…) Como no tenemos garantías gubernamentales ni datos oficiales, era muy difícil que comunidades indígenas y urbanas se vieran representadas en la prensa, o que incluso, fueran reconocidas por medios internacionales u organismos internacionales de atención y ayuda humanitaria, aunque muchas de estas comunidades se hubieron obligadas a desalojar sus hogares”, narró. Por esta razón, además de recoger datos, el proyecto se enfocó en recopilar testimonios y en la producción de un cortometraje sobre lo que ha sucedido en la Laguna de Sinamaica.

Los periodistas del proyecto investigaron y recopilaron datos minuciosamente en bases de datos internacionales de libre consulta y contaron con el apoyo de científicos y de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales para el procesamiento e interpretación. Los datos recopilados y analizados demuestran el aumento de las temperaturas en Venezuela: entre 2020 y 2024 el país registró tres años de calor récord en sus registros históricos. Venezuela fue 1,7% más caliente en 2024 que su temperatura promedio entre 1950 y 1981. Y esto ha traído consecuencias de diverso tipo.

El proyecto documentó casos como el de Cumanacoa (Sucre) tras el paso del huracán Beryl en 2024 —más intenso por el calentamiento del mar— que produjo que unas 1700 personas fueran desplazadas en la localidad, dentro de más de medio millón afectados a escala mundial según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El trabajo incluye cifras de la Universidad de Arizona, según las cuales la zona sur del Mar Caribe aumentó más de un grado centígrado y medio por encima de la media para del promedio en el periodo de 1991 y 2020 en los meses que pasó el Huracán Beryl.

Cabe destacar que la información que recopiló el proyecto sobre temperaturas, precipitaciones y mareas de localidades específicas provienen de satélites, pues también confirmaron que el gobierno no ofrece datos a la prensa y que las universidades no reciben presupuesto desde hace más de 20 años para levantar información de forma constante.

Sobre el aumento del nivel del mar en El Hatillo y La Cerca (estado Anzoátegui), se comprobó que el avance sobre las costas está desplazando a las comunidades sin que haya intervención estatal ni soluciones en el corto plazo. La NASA calcula que el mar ha subido en promedio 12 centímetros desde 1993.

Los afectados, tratando de gestionar la situación desde su propia resiliencia, han colocado sacos de arena para frenar el avance del mar. Pero los hallazgos de la investigación no son alentadores: “Dentro de aproximadamente 10 años todo lo que es la costa de Boca de Uchire-Unare se la va a ‘comer el mar’ y esto no solo responde al aumento del nivel del mar, sino a otros procesos de erosión resultado de factores antropológicos que están ocurriendo en la Laguna de Unare”, amplió Rivas. “También nos dimos cuentas de que otras localidades del país pueden desaparecer, como Delta Amacuro”, agregó.

La Academia de Ciencias advierte que los datos deben verificarse en campo, pero la tendencia es clara: la costa venezolana se ha reducido al menos 11 cm entre 1993 y 2024.

El tercer caso de desplazados que abordó “Destierro Climático, nuevas migraciones venezolanas”, fue el desplazamiento a tierra seca de los “hijos del agua” en la Laguna de Sinamaica debido a un proceso de sedimentación por el aumento de temperaturas. Encontraron que la laguna ha reducido su área en 59,09 % en los últimos 30 años y, de acuerdo con versiones de líderes comunitarios, más del 60 % de la población afirma que un miembro de su familia ha migrado por la escasez de la pesca, las lluvias intensas y el aumento de la aridez.

“En la cabeceras de los ríos que nutren la laguna hay minería y esa minería de carbón básicamente desecha todo lo que produce al río. El río aumenta su caudal, lo baja a la laguna y como ha estado lloviendo más fuerte, esta bajada de estos desechos es más intensa. Los procesos en la laguna han cambiado debido también a este aumento de temperatura y, entonces, todo se está sedimentando. Al sedimentarse, básicamente la laguna va desapareciendo y van creciendo manglares, porque esa sedimentación trae unos nutrientes que permite que manglares crezcan. Y los manglares se ven muy bonitos, pero realmente, se están comiendo la laguna, explicó Rivas.



Desafíos y resiliencia del pueblo Wayúu

En La Guajira venezolana, territorio del numeroso pueblo Wayúu, los desafíos climáticos—sequía, escasez de agua y alimentos, y aumento de temperatura—acentúan el empobrecimiento y tienen un impacto diferenciado en mujeres y niños.

Las mujeres Wayúu, aunque ejercen el liderazgo, enfrentan una gran vulnerabilidad al ser las encargadas de buscar agua, a veces caminando kilómetros hasta pozos artesanales con agua contaminada. Algunas mujeres enfrentan situaciones de salud, como problemas de suelo pélvico eincontinencia urinaria a causa de estos esfuerzos.

Así lo explicó en el foro virtual organizado por Clima21 Rosmina Suárez, periodista zuliana enfocada en la cobertura de ciencia y ambiente e impactos del cambio climático en Venezuela que ha desarrollado historias y reportajes en regiones como la Guajira Venezolana y el Lago de Maracaibo.

Súarez también se refirió a las consecuencia de la erosión costera en comunidades como Cañosagua y Aceitunitos, en donde siete familias han sido desplazadas por pérdida de sus medios de vida: “Esto es un registro que hace la misma gente, ya que no existe en ninguna otra fuente documental este registro. Los mismos líderes se han dado a la tarea de anotar cada uno. Y no solamente pierden sus casas, sino también sus modos de vida. Por ejemplo, son personas que tienen ganado, practican pastoreo, y han notado cosas como que la carne de ovejo tiene un sabor salado o donde ellos siembran hay sal”.

Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, los pobladores han desarrollado algunas estrategias de resiliencia, después de las inundaciones del año 2010 tras las cuales hubo desde “promesas incumplidas” hasta abandono de cierta de ciertas zonas y desplazamientos que formalmente no se registraron. Entre ellas, se encuentran:

Gestión del agua: Fortalecimiento o creación de pozos artesanales o jagüeyes.

Pastoreo nómada: Traslado de animales en busca de alimento.

Agricultura: Búsqueda de semillas más resistentes para la siembra.

Conocimiento ancestral: Inculcar a las nuevas generaciones la importancia del cuidado ambiental y fortalecer la organización comunitaria.

Saberes ancestrales contra la crisis climática

Higinio Montiel, vicecoordinador de la organización indígena de la cuenca del Cauca Cuyujani, que agrupa 54 comunidades indígenas de los pueblos Ye’kwana-Sanema, hizo un breve repaso histórico sobre cómo la organización ha desarrollado varias actividades relacionadas con la gestión integral del territorio, la autodemarcación y ha promovido esa defensa desde el año 1996, como estrategia para generar opciones de desarrollo sustentables desde el pensamiento indígena y con base en herramientas modernas de planificación y conservación.

En las láminas de su presentación, resumió cómo estas comunidades indígenas experimentan los impactos: el ciclo de verano e invierno ha cambiado, las cosechas de los conucos se pierden, se evidencia la pérdida de la fertilidad de las tierras, los peces mueren en el río Caura por las altas temperaturas tierras y el sabor del agua es amargo, lo que hace que muchas familias salgan a buscar agua para el consumo humano en ríos manantiales.

Otro aspecto que les llama la atención es que las aves salen del bosque y la selva de manera limitada: ”Antes se veían en las riberas de los ríos”.

Para enfrentar estos embates del cambio climático, continúan con las prácticas del uso de los recursos que han llevado cabo durante generaciones: agricultura de conuco, pesca y caza para el autoconsumo con respeto de los sitios “ancestralmente sagrados” y recolectando los frutos, palma, entre otros, solo en los sitios destinados para tal fin.

También, toman de la naturaleza lo necesario para elaborar la artesanía del uso diario y construcción de viviendas y rechazan la minería en sus territorios.

“Para nosotros mantener la calidad y la cantidad del agua es vital para poder seguir existiendo. También hay que cuidar y manejar los suelos fértiles aptos para el conuco para la continuidad de nuestra seguridad alimentaria (…) Lo otro es mantener un control saludable de peces comestibles para que las futuras generaciones puedan seguir consumiendo”, puntualizó Montiel.

Calor, siembras de arroz y cambio climático

“Yo amo al agua porque yo nací en la orillas de un río y me acostumbré de temprana edad a eso. Pero no solamente que me preocupa todo lo que está pasando, no solamente aquí, sino en Venezuela con respecto al problema del agua”, dijo Argenis Rojas, ecologista de 83 años del estado Guárico y defensor de la naturaleza referente en esa entidad que ha dedicado su vida a la conservación y promoción de los recursos naturales.

En su presentación, mencionó la afectación a la cuenca del Río Guárico y la preocupación por la falta de conservación de los bosques de galería.

“Si no tenemos agua, no tenemos bosque. Si no tenemos bosque, no tenemos biodiversidad. Esto es sumamente grave”, insistió, al referirse a la escasez de agua en el país que se concentra, mayoritariamiente, en la zona central, centroccidental, algunos llanos y estados orientales.

Sobre las altas temperaturas, mostró un mapa que evidencia que la mayor parte del país está en riesgo medio para el calor extremo, mientras que estados como el Zulia presentan un “riesgo alto”.

¿A qué se debe esta temperatura? ¿A qué se debe calor? ¿A la falta de qué? A que nosotros no hemos tenido una política ni una conciencia, ni los gobiernos tampoco, de que tenemos que plantar árboles, tenemos que multiplicar los árboles. Una organización hizo una propuesta que a mí me parece muy interesante, de que por cada voto se plantara un árbol, imagínese cuántos árboles tuviésemos en Venezuela. Porque aquí hay un caso curioso, ahora que hablo de los árboles, cuando la campaña de Capriles y el señor Chávez se desforestaron 600 hectáreas para propaganda”, reveló.

El ecologista también alertó sobre el impacto de la siembra de arroz, calculando que unas 30 000 hectáreas de arroz producen al año unos 4000 kilogramos de metano, un gas de efecto invernadero 28 veces superior al dióxido de carbono.

Lo que más le preocupa es la falta de medidas. Señaló que han insistido con los agricultores en la siembra de árboles, pero sin muchos resultados.

“No han sembrado un árbol, pero ni de cizaña. Esto es sumamente grave, porque los árboles ayudan a la mitigación del cambio climático. Si no tenemos eso, no vamos a tener vida. Y si no vigilamos los bosques de galería, las cuencas del Guárico y las cuencas de todos los ríos, de todos los manantiales, de los acuíferos y las reservas que puede haber en Venezuela, nosotros vamos a estar muy mal”, acotó.

Insistió de igual forma en la necesidad de multiplicar la reforestación: “Tenemos que tener una conducta para mejorar el ambiente, para mejorar nuestro nivel de vida, para tener un calidad de vida. Pero si nosotros no nos concentramos en que un árbol es sembrar vida, tendremos un corto plazo en la madre Tierra”, sentenció.

El defensor de la naturaleza concluyó afirmando que los problemas ecológicos no son problemas de la ecología, sino un problema de la relación del hombre con el medio ambiente: “Pero nada parece más difícil cambiar los modos de comportamiento”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.