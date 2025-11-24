Comando para la Defensa Integral: otra estructura para la “estabilidad” en caso de ataque

El pasado 11 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada la “Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación (Codin)”, una nueva norma para terminar de engranar la coordinación entre la Fuerza Armada Nacional (FAN), los poderes públicos y las estructuras comunales en medio de las tensiones del chavismo con Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Bajo la coordinación del Comando Estratégico Operacional (Ceofan), el Codin se encarga de “planificar, coordinar y ejecutar acciones de defensa nacional ante amenazas internas o externas”. Esa planificación pasa por los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), activados el 8 de enero vía decreto por Nicolás Maduro, por medio de cinco comités y una “sala situacional”.

Esta norma, señala el politólogo e investigador en temas militares Ricardo Sucre, está “pensada bajo la lógica de las comunas” y perfecciona “como es la relación civil-militar”, los “mecanismos de comandos, la línea de mando de la Fuerza Armada con el pueblo en armas, como lo llama el chavismo”.

Tanto las ODDI como el Comando para la Defensa Integral, destaca el doctor en Ciencias Sociales, tienen dos características fundamentales:

La creación de comités donde están integradas las comunas. En este caso hay cinco: Patriótico Bolivariano, Económico, Productivo y de Servicios; Social Popular; de Orden Interno; de Movilización y Requisición (artículo 17).

La instalación de salas situacionales, “bajo la idea de tener mapas de capacidades productivas de cada zona a nivel micro”.

Además, afirma el experto, la Ley “aporta una visión de despliegue descentralizado pero bajo una cadena de mando de la FAN para actuar en una “guerra de guerrillas” que es el modelo que el chavismo prevé en suelo venezolano”.

“Para el gobierno la estabilidad política es fundamental, si pueden mantenerse a pesar de un ataque. Su cálculo va en ese sentido. Por eso estas normas van en esa dirección y son pensadas de abajo hacia arriba, bajo una lógica descentralizada”, puntualiza.

¿Qué hace el Comando para la Defensa Integral?

Si bien esta norma está pensada bajo escenarios de enfrentamiento, el funcionamiento de los comités que integran los Órganos de Dirección para la Defensa Integral abarca la planificación en tiempos de paz y la vigilancia sobre los posibles “enemigos”.

La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación contempla 11 “actividades”, según su artículo 15, como el “recopilar, analizar e intercambiar” información relevante; la identificación de recursos disponibles o adicionales en caso de confrontación, el apoyo de operaciones militares o velar por la “continuidad de las actividades productivas y el funcionamiento de servicios públicos esenciales e infraestructura crítica, una vez decretada la movilización”.

El primer “plan de defensa integral” fue entregado por 15 comunas del eje Caracas-La Guaira el miércoles 19 de noviembre. Nicolás Maduro ordenó entonces el despliegue de “armamento pesado y misiles” en esa zona, que comprende la capital y parte de la costa venezolana.

Leyenda: Nicolás Maduro aseguró que hay un parque de armas instalado en el corredor de la autopista Caracas – La Guaira (Foto VTV)

El líder chavista también señaló que un «parque de armas de los milicianos y milicianas» ya está «instalado y funcionando».

El politólogo Ricardo Sucre sostiene que Maduro, a diferencia del gobierno del expresidente Hugo Chávez, ha mantenido al aparato militar en constante movimiento. “El chavismo ha tenido una evolución genérica. Desde (el expresidente Hugo) Chávez, han tenido la tesis del pueblo en armas, la resistencia popular, la guerra asimétrica, todos esos conceptos de guerra no convencional… Ha sido una evolución más en el verbo, pero ahora se le está dando más sustancia jurídica, estructural y organizativa”.

Sin embargo, como en todo escenario de confrontación, que estas estructuras engranen dependerá del tiempo en que se produzca un posible ataque directo. En todo caso, el Ministerio de la Defensa deberá elaborar los manuales y planes operativos en un plazo de seis meses y estos órganos “tendrán tres meses para adecuarse”, según las disposiciones transitorias de la ley.

El “enemigo interno”

Al igual que otras normativas aprobadas por el oficialismo recientemente, en la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación se incluyó en su articulado la no discriminación. Pero opositores han señalado que esta normativa no sanciona directamente la no discriminación por razones políticas.

El abogado y exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray ha asegurado que este es una “barbarie legal” que claramente está “diseñada para el ‘enemigo interno’ que son todos los venezolanos que se oponen” a Nicolás Maduro y su estructura.

Igualdad y no discriminación

Artículo 4. Esta Ley se rige por el principio de igualdad real y efectiva, sin discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo, condición social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o aquellas que en general, tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas.

A juicio de Ricardo Sucre, esta ley mantiene una vocación de “integración de las comunas al espíritu de las ODDI” de control interno.

Sucre si bien señala que “siempre está presente la idea de vigilancia” debido a las declaraciones recurrentes de funcionarios, en especial el ministro Diosdado Cabello, sobre información proveniente de “patriotas cooperantes” o comunidades contra “enemigos de la patria”, asevera que el control interno ya ha sido “perfeccionado” por la administración Maduro.

El control interno, reafirma, “el gobierno lo tiene controlado a través de la represión. Ya lo vimos con estas sentencias contra la doctora Marggie Orozco, las detenciones. El gobierno construyó su ‘Frankenstein’ de la represión y ha alimentado un clima de miedo”.

Para esto, indica, ya hay un entramado legal que se ha elaborado y aprobado en momentos represivos como la Ley Orgánica Simón Bolívar o la llamada Ley contra las ONG. Estas normas, han reiterado organizaciones internacionales, han contribuido al cierre del espacio cívico venezolano.

La lógica de la Ley del Codin, reitera el politólogo, “es que el país continúe su rumbo y enfatiza ver las capacidades locales, cuántas empresas, servicios públicos, el tipo de transporte en zonas determinadas… Cómo se organiza desde lo micro para poder llevar una resistencia prolongada”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.