Vente Venezuela afirmÃ³ que van 14 detenciones en noviembreÂ 

Al menos 14 personas, entre activistas polÃ­ticos y miembros de la sociedad civil, han sido detenidas en lo que va del mes de noviembre, de acuerdo al ComitÃ© de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

AsÃ­ lo expuso el partido polÃ­tico de la ganadora del premio Nobel de la paz, MarÃ­a Corina Machado, en sus redes sociales.

De acuerdo a la publicaciÃ³n, del total de aprehendidos, cuatro son dirigentes polÃ­ticos de VV, tres de otros partidos opositores y siete de la sociedad civil.

Entre los nombres que se manejan estÃ¡n los de JosÃ© Marcelino Marcano, Dioxy GarcÃ­a, JosÃ© Barrientos, Ulises Ortega, Edgar JosÃ© Salas Pinilla, Samantha Sofia HernÃ¡ndez Castillo, Roberto Vernet y Aranza de los Angeles Hernandez Colina.

SegÃºn informÃ³ el coordinador nacional del ComitÃ©, Orlando Moreno, del grupo de detenidos solo una persona ha sido excarcelada.

Moreno expuso que esa cifra podrÃ­a ser mayor debido a que algunos familiares se cohÃ­ben de denunciar una detenciÃ³n por posibles represalias del rÃ©gimen chavista.

El partido de Machado indicÃ³ que todas las aprehensiones fueron arbitrarias y se suman a la amplia lista de violaciones a los derechos humanos protagonizadas por el actual gobierno que conduce Nicolas Maduro.

De acuerdo a la alianza, la administraciÃ³n de Maduro representa “una amenaza para el mundo” y por ello es perentorio el pronunciamiento y reacciÃ³n de la comunidad internacional.

El partido seÃ±ala que frente a la presiÃ³n forÃ¡nea, el rÃ©gimen madurista responde con “secuestro, represiÃ³n y desapariciones forzadas”.Â

De acuerdo al mÃ¡s reciente balance de la ONG Foro Penal emitido el pasado 17 de noviembre, en Venezuela hay 884 presos polÃ­ticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.