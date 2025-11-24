Vente Venezuela afirmÃ³ que van 14 detenciones en noviembreÂ 

Al menos 14 personas, entre activistas polÃticos y miembros de la sociedad civil, han sido detenidas en lo que va del mes de noviembre, de acuerdo al ComitÃ© de Derechos Humanos de Vente Venezuela.
AsÃ lo expuso el partido polÃtico de la ganadora del premio Nobel de la paz, MarÃa Corina Machado, en sus redes sociales.
De acuerdo a la publicaciÃ³n, del total de aprehendidos, cuatro son dirigentes polÃticos de VV, tres de otros partidos opositores y siete de la sociedad civil.
Entre los nombres que se manejan estÃ¡n los de JosÃ© Marcelino Marcano, Dioxy GarcÃa, JosÃ© Barrientos, Ulises Ortega, Edgar JosÃ© Salas Pinilla, Samantha Sofia HernÃ¡ndez Castillo, Roberto Vernet y Aranza de los Angeles Hernandez Colina.
SegÃºn informÃ³ el coordinador nacional del ComitÃ©, Orlando Moreno, del grupo de detenidos solo una persona ha sido excarcelada.
Moreno expuso que esa cifra podrÃa ser mayor debido a que algunos familiares se cohÃben de denunciar una detenciÃ³n por posibles represalias del rÃ©gimen chavista.
El partido de Machado indicÃ³ que todas las aprehensiones fueron arbitrarias y se suman a la amplia lista de violaciones a los derechos humanos protagonizadas por el actual gobierno que conduce Nicolas Maduro.
De acuerdo a la alianza, la administraciÃ³n de Maduro representa “una amenaza para el mundo” y por ello es perentorio el pronunciamiento y reacciÃ³n de la comunidad internacional.
El partido seÃ±ala que frente a la presiÃ³n forÃ¡nea, el rÃ©gimen madurista responde con “secuestro, represiÃ³n y desapariciones forzadas”.Â
De acuerdo al mÃ¡s reciente balance de la ONG Foro Penal emitido el pasado 17 de noviembre, en Venezuela hay 884 presos polÃticos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.