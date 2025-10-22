El Mañanero del 22 de octubre: Los santos y no tan santos de la canonización

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 21 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

La canonización de los dos primeros santos venezolanos fue, en el fondo, un espejo. En él se reflejaron los santos recién elevados, los que clamaron a ellos por un milagro para el país, pero también, los “no tan santos” que se apersonaron sin acto de constricción de por medio y con la cara tan lavada como las manos de Poncio Pilato Entre cirios y credenciales diplomáticas, en lo sagrado se colaron matices de la crispación política.

Lee el trabajo completo aquí

Recién salido del horno

Lo que se sabe de la detención de activista en Isnotú mientras celebraba canonización de JGH

Alertan sobre propuesta de Maduro de reactivar VenApp como método de persecución digital

Maduro ofreció apoyo a Petro: Venezuela y Colombia son hermanos siameses

Perlas de Petro: elogió a Maduro y dijo que quien pidiera invasión para su país era “despreciable”

Presidente electo de Bolivia invitó a María Corina Machado a su toma de posesión

Rechazan detención de Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos en Mérida y profesor universitario

Madre del capitán Sequeda: adulta mayor de 71 años que tiene un mes detenida

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Corina y Maduro. Yo valoro personas alrededor de varios prismas. Uno, la crisis climática, Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo (…). Dos, Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable y traidor quien invite a invadir su propio país”, fue la perlita que deslizó el presidente colombiano, gustavo petro, en una entrevista.

Lo que rompe en redes

OpenAI anunció el lanzamiento de “Atlas”, un navegador web con inteligencia artificial integrada en ChatGPT que será un directo desafío Google Chrome. Sam Altman lo presentó como “un navegador potenciado por IA”, en el marco de la creciente guerra tecnológica entre ambos gigantes.

Un navegador desarrollado con ChatGPT calificado como un “superasistente que comprende tu mundo y te ayuda a alcanzar tus objetivos”.

“Con Atlas, ChatGPT te acompaña en cualquier lugar de la web: te ayuda desde la ventana donde te encuentras, comprende lo que intentas hacer y completa las tareas por ti, todo sin copiar y pegar ni salir de la página. La memoria de ChatGPT está integrada, por lo que las conversaciones pueden aprovechar chats y detalles anteriores para ayudarte a realizar nuevas tareas”, aseguraron en comunicado oficial.

Azuquita pa’l café

Un mosaico de la Virgen de Coromoto fue develado en los jardines del Vaticano. La realización del mosaico -obra del artista venezolano Luis Enrique Mogollón fue posible “gracias a la contribución de la Conferencia Episcopal Venezolana, en colaboración con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante la Santa Sede” informó el sitio Vatican News.

#21Oct | Este martes instalaron un mosaico de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, en los jardines del Vaticano en Roma.



Video: Padre Guillermo Andrés / Luis Mogollón pic.twitter.com/ffA80Apoj8 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 21, 2025

La ñapa (recomendamos)…

En La Conversa de ARI de este 20 de octubre se abordó con el exdiputado, Carlos Paparroni, el tema: “¿Por qué en EEUU dicen que Venezuela está conectada a Hezbolá?”.

La Conversa Ari | ¿Por qué en EEUU dicen que Venezuela está conectada con Hezbolá? https://t.co/GtNxf3s2kv — Runrunes (@RunRunesWeb) October 21, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.