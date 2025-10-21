Presidente electo de Bolivia felicitó a MCM por su Nobel y la invitó a su toma de posesión

El recién electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, felicitó a la líder de oposición María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz y aprovechó la oportunidad para invitarla a su toma de posesión el próximo 8 de noviembre.

A través de una videollamada, Machado y Paz se expresaron mutuamente buenos deseos y agradecimientos por la causa democrática de ambos países.

Ante la invitación que le realizó Paz a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado respondió que no puede salir de Venezuela.

“Estoy en la clandestinidad. Tengo 11 años que no puedo salir de mi país. Me andan buscando. Me han acusado de terrorista, si ellos (el gobierno) me encuentran, me van a desaparecer”, dijo la dirigente del partido Vente Venezuela.

#ÚLTIMAHORA El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, invitó a María Corina Machado a su toma de posesión el 8 de noviembre https://t.co/9oHQgGZKP1 pic.twitter.com/uBzqhxrDjq — Monitoreamos (@monitoreamos) October 20, 2025

María Corina Machado recordó que Rodrigo Paz vivió en Venezuela durante su exilio político y por eso siente un “cariño y agradecimiento muy especial” hacia los venezolanos.

“Sé que contamos con él y el querido pueblo boliviano en esta fase definitiva de nuestra lucha”, expresó.

Machado también felicitó al pueblo boliviano por la masiva participación en los comicios del domingo, que marcaron el fin de dos décadas de socialismo en ese país.

“Quiero felicitar también a todo el pueblo de Bolivia por otra jornada electoral cívica y masiva. Bolivia y Venezuela están unidas en su historia y en su destino de libertad, prosperidad y paz”, afirmó.

Acabo de hablar con @Rodrigo_PazP, Presidente electo de Bolivia, para felicitarlo por su victoria y agradecerle por su firme apoyo a nuestra causa por la democracia de Venezuela.



En su exilio, Rodrigo vivió en Venezuela y por eso tiene un muy especial cariño y agradecimiento a… pic.twitter.com/TCWHDKakel — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 20, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



