Perlas de Petro: Elogió a Maduro y opinó que quien llame a invadir su propio país es “despreciable”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en entrevista con el periodista Daniel Coronell, soltó varias perlas sobre la situación de Venezuela, su cercanía con Nicolás Maduro y su opinión en contra de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Durante la conversación, que duró un poco más de dos horas, Petro manifestó varios halagos a Maduro y a su gestión, mientras que llamó “despreciable” y “traidora” a quienes supuestamente piden una invasión para su propio país, justo en el marco de una pregunta en la que se le cuestionaba por qué elogiaba a Maduro y se refería de forma más dura a a líder opositora.

Las declaraciones de Petro generaron una gran controversia en redes sociales por su postura alineada con otros gobiernos de izquierda.

Aquí las perlas más relumbrantes de Petro sobre Venezuela:

“Corina y Maduro. Yo valoro personas alrededor de varios prismas. Uno, la crisis climática, Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo (…). Dos, Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable y traidor quien invite a invadir su propio país”.

Gustavo Petro se desgasta en elogios a Maduro, llama "despreciable" y "traidora" a María Corina (diciendo falsamente que pide una invasión de Venezuela) y dice que los venezolanos no han sufrido la violencia política y aún pueden "hacer chistes" de su situación.

“La oposición venezolana no ha sufrido la violencia por sectarismo político (…) Nosotros nunca pedimos invadir a Colombia para resolver nuestro problema interno. Siempre buscamos a pesar de los muertos que entre colombianos resolvíamos nuestros problemas, así que Colombia tiene mucho que hablar de eso. Otros han pedido invasiones y son despreciables”.

“Chávez no se robó ninguna elección. Maduro de ‘vaina‘ se ganó la primera elección porque tal era el prestigio de Chávez que heredó el triunfo”.

Dios mío. Petro dice que Chávez no se robó ninguna elección y que Maduro “se ganó la elección”.



Esta mal de la cabeza. Completamente extremista, lo de Colombia va a terminar muy mal.



Esta mal de la cabeza. Completamente extremista, lo de Colombia va a terminar muy mal.

“Trump los trata como perros, -a migrantes venezolanos- llevándoselos a las cárceles de El Salvador (...) él es el responsable de haber desatado una política que llevaba a millones de venezolanos fuera y ahora saca a los venezolanos a la fuerza, a rejo y a patadas. Y eso no se hace”, expresó Petro sobre el trato a los migrantes en Estados Unidos.

“Le da rabia - a Trump- que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor, a qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir a dónde están sus primos y sobrinos, a que los maten como en Gaza”, dijo Petro en referencia a la supuesta invasión de Estados Unidos a Venezuela.

“No se puede obedecer a un tirano, a una tiranía, cuando hay un crimen contra la humanidad, desobedecer es un derecho. Y todos los seres humanos en el mundo, todos, tenemos, no digo el derecho de, sino la obligación de, ante un holocausto”..

“Yo estoy en el siglo XXI, pero algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes. Y en repúblicas no es posible, ya lo dijimos, aquí se le corta la cabeza a los reyes si llegan con actitud de rey. No tenemos pena de muerte, pero lo digo figuradamente. No se obedecen los reyes”, expresó en referencia al mandatario estadounidense, Donald Trump.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

