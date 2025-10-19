Trump: “Petro es un líder del narcotráfico”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 19 de octubre el fin de la ayuda financiera a Colombia en la lucha contra las drogas y dijo que su homólogo colombiano, Gustavo Petro es un “líder del narcotráfico”.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos”, indicó Trump en Truth Social.

Trump sentenció que a raíz de la supuesta inacción de Petro en la batalla contra el narcotráfico, Estados Unidos dejará de subsidiar a Colombia.

“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, añadió.

Trump amenazó a Petro con que si no cerraba estos campos de “exterminio de inmediato” Estados Unidos lo hará.

“Y no será algo agradable”.

El mes pasado, Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas por supuestamente haber incumplido en el último año con sus obligaciones en lo que respecta a acuerdos internacionales de antinarcóticos.

También le quitó la visa estadounidense al presidente colombiano.

Petro dice que Trump está engañado

Por su parte, el mandatario neogranadino dijo que su par estadounidense está repitiendo lo que otros dicen sin tener razón.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, escribió Petro en X.

Hemos reducido la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca a casi cero%. En pasados gobiernos hubo años con casi 100% de crecimiento anual.



Hoy la mitad del área total de cultivos de hoja de coca tiene cultivos abandonados desde hace tres años.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 18, 2025

Hunden otra “narcolancha”

El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, indicó que su gobierno atacó a otra embarcación que aparentemente transportaba droga afiliada al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Estaba operando en un área que es de nuestra responsabilidad. La nave estaba tripulada por tres hombres que resultaron muertos, ningún miembro de la Fuerza Armada estadounidense fue herido”, escribió en X.

“Los Estados Unidos tratará a estas organizaciones como terroristas por lo que serán cazados y asesinados, justo como a Al Qaeda”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.