Suman otra detención de un dirigente político en octubre

Otro dirigente de un partido político fue detenido en Venezuela este mes de octubre.

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) fueron los presuntos responsables de secuestrar al concejal Yorbin García de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Trujillo.

De acuerdo a versiones de familiares y vecinos, García se encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, en la ceremonia de celebración por la canonización de San José Gregorio Hernández, cuando agentes pretendieron arrebatarle su teléfono. Al negarse se lo llevaron detenido.

Desde entonces, se desconoce el paradero de García.

“Con este secuestro, sigue ascendiendo la lista de venezolanos en desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Nicolás Maduro. Esta situación es alarmante. Exigimos información de dónde está y su libertad inmediata”, escribió en su cuenta de X la sección de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

De acuerdo al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), García es colaborador del medio digital Palpitar Trujillano.

Según testigos, García colaboraba como camarógrafo, haciendo equipo con la periodista Lisseth Medina. Reside en el municipio Rafael Rangel y al momento de ser aprehendido estaba con su madre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.