Maduro ofreció apoyo a Petro: “Venezuela y Colombia son hermanos siameses”

Luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera el pasado fin de semana que su homólogo de Colombia era un líder del narcotráfico, Nicolás Maduro, ofreció respaldo a Gustavo Petro.

Maduro expresó de manera enfática la hermandad y unidad histórica entre ambas naciones.

“Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia, es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela, es con Colombia”, dijo Maduro flanqueado por las imágenes de San José Gregorio Hernandez y Santa María Carmen, recién canonizados el pasado domingo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro en El Vaticano.

La Real Academia Española sostiene que tras una separación quirúrgica, ya no se les llama siameses, sino que siguen siendo gemelos, por lo que una vez separada la Gran Colombia a inicios de 1830 (año en el que falleció Simón Bolívar) debido a diferencias políticas y tensiones regionales el término correcto sería “gemelos separados”.

“Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Somos una sola patria, del corazón”, dijo Maduro, refiriéndose a una unidad simbólica entre las dos naciones.

Maduro agregó (luego de una cadena de radio y televisión que duró horas) que no es una expresión retórica, sino una convicción profunda que comparte con muchos venezolanos y colombianos, más allá de los problemas políticos actuales.

Sin dar nombre ni el rango, Maduro dijo que recibió el respaldo de un oficial de las Fuerzas Militares de Colombia hace dos semanas (6 de octubre), cuando había apenas cuatro ataques a presuntas “narcolanchas” en el mar Caribe, actualmente suman 7 y una treintena de muertos y sobrevivientes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.