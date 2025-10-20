Detenido Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos en Mérida y profesor de la ULA

Activistas y organizaciones de derechos humanos denunciaron este 20 de octubre la detención arbitraria de Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos de Venezuela en el estado Mérida.

Un Mundo sin Mordaza indicó que Fernández fue arrestado por cuerpos de seguridad del régimen. Testigos narraron al canal NT24 que la detención se practicó en el propio sitio de trabajo del urólogo, el Centro Clínico Marcial Ríos, al mediodía de este lunes 20 de octubre, un día después de que el país fuera noticia por la canonización de dos santos venezolanos.

La ONG Aula Abierta reveló que Fernández es docente adjunto de la materia de Técnicas Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes.

“Desde Aula Abierta estamos atentos a este hecho y reiteramos el respeto a los derechos humanos de las y los universitarios”, expresaron.

Por su parte, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), destacó en un comunicado que Fernández es reconocido “por su labor humanitaria, ética y gremial en defensa del derecho a la salud y las condiciones de los trabajadores sanitarios”.

“Su detención constituye un nuevo golpe contra quienes, desde la fe, la vocación de servicio y la conciencia ciudadana, se niegan a rendirse ante la injusticia. Pedro Fernández —consejero universitario y expresidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Los Andes (ULA)— ha dedicado su vida a servir, sanar y acompañar, fiel al legado del Médico de los Pobres, Dr. José Gregorio Hernández. Para él, José Gregorio Hernández representa ‘la esencia de una medicina más humana y compasiva’. En sus propias palabras, ‘su vida y obra nos llaman a seguir su ejemplo, a recordar que detrás de cada paciente hay un ser humano que merece siempre nuestra empatía, dedicación y amor’. Hoy, ese galeno devoto del santo venezolano es víctima del terror gubernamental, símbolo de un sistema que demuestra su desprecio al legado de paz, amor y servicio que encarna José Gregorio Hernández para millones de creyentes”, lamentaron.

Insistieron en que la detención ocurrió en medio de las celebraciones y el día no laborable decretado por el gobierno por la elevación a los altares de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

“Cuando el país entero eleva oraciones por la libertad y la reconciliación. En lugar de un gesto de respeto hacia este momento de esperanza, el Estado intensifica su maquinaria represiva contra ciudadanos de fe, profesionales y activistas. En los últimos días“, reprocharon, al tiempo que hicieron el recuento de algunas de las últimas detenciones ocurridas. En Trujillo, el concejal Yorbin García fue detenido el sábado 18 de octubre durante una celebración religiosa en Isnotú, tierra natal de José Gregorio Hernández. En Barquisimeto (estado Lara), el estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Yacambú, Omario Castellanos, fue arrestado junto a su madre y hermano el 16 de octubre.

“En todo el occidente del país se emiten nuevas órdenes de aprehensión contra médicos, estudiantes, dirigentes sociales, docentes y defensores de derechos humanos. Estos hechos reflejan un patrón sistemático de persecución política y criminalización de la fe y la esperanza, en abierta contradicción con los valores que el pueblo venezolano celebra y defiende”, sumaron.

El comité exigió al Estado venezolano informar de inmediato “el paradero, estado de salud y condiciones de reclusión” del doctor Fernández, así como garantizar su integridad física y psicológica, el acceso a abogados de confianza y comunicación con su familia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.