El Mañanero del 3 de septiembre: El ataque de EEUU a embarcación con droga en el Caribe

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

EEUU atacó embarcación con drogas en el sur del Caribe: 11 muertos

En una rueda de prensa la tarde del 2 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos ejecutó un “ataque letal” contra una embarcación en el sur del Caribe, originaria de Venezuela, que transportaba drogas.

“El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en el mar en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque provocó la muerte de 11 terroristas en acción. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

Recién salido del horno: otras noticias del día

La perla del día

“Esas drogas salieron de Venezuela y están saliendo muy abundantemente desde allí. Muchas cosas están saliendo desde Venezuela, así que las eliminamos”, declaró el mandatario de eeuu, dONALD TRUMP, TRAS ANUNCIAR UN “ATAQUE LETAL” CONTRA EMBARCACIÓN QUE TRANSPORTABA DROGA.

Lo que rompe en redes

El argentino Antonio de la Rúa asistió a un concierto de su exnovia Shakira en México y escuchó embelesado uno de los temas que la cantautora colombiana le escribió cuando estaban juntos, “Día de enero”. El hecho despertó rumores en redes sobre una posible reconciliación entre ambos. La pareja se conoció en el año 2000, se comprometieron en el año 2006 pero la relación llegó a su final en 2011.

Azuquita pa’l café

BBC Mundo profundizó en la historia de “Ay, qué noche tan preciosa”, la canción venezolana de cumpleaños que recorre el mundo. Con el éxodo masivo de venezolanos en la última década por la crisis política, económica y social del país el “Ay, qué noche tan preciosa” ha trascendido fronteras y ya se escucha en Madrid, Miami o Santiago de Chile.

La ñapa (recomendamos…)