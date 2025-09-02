Trump reporta 11 muertos en ataque a barco con drogas procedente de Venezuela

En una rueda de prensa la tarde del 2 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos ejecutó un “ataque letal” contra una embarcación en el sur del Caribe, originaria de Venezuela, que transportaba drogas.

En su declaración, Trump elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo informó sobre la acción.

“Literalmente, hace minutos derribamos un barco que transportaba drogas, muchas drogas. Nuestro gran general, jefe del Estado mayor conjunto, que ha sido tan increíble incluyendo lo de Irán, eliminando cualquier potencial nuclear durante mucho tiempo. Creo que en un mes lo habrían logrado si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Tenemos mucha droga entrando a nuestro país desde hace tiempo. Esas drogas salieron de Venezuela y están saliendo muy abundantemente desde allí. Muchas cosas están saliendo desde Venezuela, así que las eliminamos”, declaró el mandatario republicano.

Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en la red social X que el ejército estadounidense llevó a cabo un “ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

11 muertos en el ataque

Un par de horas después, en la red social Truth, Trump amplió detalles de la acción y dijo que el 2 de septiembre en la mañana, en respuesta a sus órdenes, “las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

En el mensaje, el gobernante de EEUU dijo que esta banda es responsable de “de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terror en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

“El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en el mar en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque provocó la muerte de 11 terroristas en acción. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida. Por favor, que esto sirva como aviso para cualquiera que esté pensando siquiera en introducir drogas a los Estados Unidos de América. ¡Tengan cuidado!”, advirtió.

En la red social X la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, compartió un video del supuesto momento del ataque en el que se ve explotar un pequeño peñero.

El anuncio de este ataque se produce días después del despliegue de buques de guerra en el sur del Caribe por parte de Estados Unidos, con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de acabar con los cárteles de la droga.

Siete buques de guerra estadounidenses y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear fueron desplegados hacia la zona con más de 4500 marineros e infantes de marina.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país