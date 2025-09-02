Exigen fe de vida de Freddy Superlano y Roland Carreño por traslado arbitrario

Este martes, 2 de septiembre, el partido político Voluntad Popular (VP) exigió una fe de vida de Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de conocerse de manera extraoficial que ambos fueron trasladados del Helicoide a un paradero desconocido.

A través de su cuenta en X, el partido denunció que Roland Carreño y Freddy Superlano “ya tienen más de 36 horas fuera de ese centro de tortura sin que se sepa dónde están ni en qué condiciones”.

VP añadió que ambos fueron sacados vestidos con bragas azul y amarillo del Helicoide y trasladados en camionetas del Sebin.

Según el partido, hubo especulaciones de que podrían haber sido presentados en tribunales, pero no existe información oficial sobre su ubicación actual.

Voluntad Popular alertó que la situación obedece a “un patrón de desapariciones forzadas o un método criminal del régimen de Nicolás Maduro para aumentar la persecución política y la tortura psicológica contra nuestros líderes y sus familias”.

La tolda naranja exigió “una fe de vida inmediata de ambos, el cese de la persecución y su libertad plena”.

“El patrón de desapariciones forzadas es un método criminal del régimen de Nicolás Maduro para aumentar la persecución política y la tortura psicológica contra nuestros líderes y sus familias”, añadieron.

La esposa de Freddy Superlano, Aurora Superlano, también usó las redes sociales para exigir una fe de vida de ambos. “Ya basta de tanta maldad, de este horror que vivimos también nosotros como familia quienes también nos convertimos en “víctimas”, dijo.

Derechos vulnerados

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) se pronunció por la situación de ambos presos políticos y recalcó que los traslados sin información y desapariciones bajo custodia “pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos“.

“Casos recientes, como el de Freddy Superlano, Roland Carreño y los hermanos Guevara, ponen en evidencia una preocupante práctica de trasladados de los detenidos sin que sus familias, abogados y en muchos casos ni los tribunales competentes, reciban información sobre su paradero”, expresó JEP.

Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que con los traslados se vulnera no solo el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la información, el cual está garantizado por la Constitución Nacional.

Recordó que las autoridades venezolanas están obligadas a proporcionar información detallada sobre el paradero y el estado de los detenidos, y deben garantizar el debido proceso en todas las etapas del procedimiento judicial.

“La falta de acceso a esta información genera un clima de terror y angustia tanto para los detenidos como para sus familias, quienes se ven privadas de su derecho a conocer la situación de sus parientes”, se lee en el post.

La ONG exhortó a las autoridades a que brinden información inmediata sobre el paradero de las personas bajo custodia del Estado, “en especial sobre aquellos que han sido trasladados sin explicación alguna”.

