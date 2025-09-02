CNP advierte sobre deterioro “alarmante” de la libertad de prensa en Venezuela

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Distrito Capital informó sobre el deterioro de libertad de prensa en Venezuela en el año 2025 y calificó a la situación de “alarmante”.

En su más reciente Reporte de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, el gremio documenta 88 incidentes entre enero y agosto de 2025, lo que evidencia un “patrón de agresiones sistemáticas para coartar la labor informativa”.

Según el informe, las agresiones más recurrentes son el impedimento de cobertura (26 casos) y el hostigamiento (16 casos). Estas cifras, que han crecido exponencialmente, a juicio del CNP, “demuestran que las tácticas para bloquear el trabajo en el terreno se han convertido en la principal herramienta de control informativo”.

A esto se suman las amenazas (8 casos) y las detenciones arbitrarias (11 casos), una cifra que tildan de “alarmante” que subraya la criminalización del ejercicio profesional del periodista.

El secretario general del CNP-DC, Edgar Cárdenas, calificó la situación de “crítica y alarmante”.

“Este reporte no es una simple lista de números; es el retrato de una realidad dolorosa. Cada cifra representa un ataque a la verdad y un intento de amordazar a quienes buscan informar a la sociedad”, afirmó Cárdenas.

Cierre de medios y periodistas detenidos

El CNP-DC también denuncia agresiones contra la infraestructura mediática, como el cierre de cuatro emisoras de radio y un canal de televisión. Cárdenas considera que estas clausuras arbitrarias profundizan el ya preocupante “desierto informativo” que se extiende por el país.

El gremio también destacó la deportación de dos corresponsales extranjeros del medio mexicano Milenio, quienes fueron inadmitidos al arribar al país en agosto para dar cobertura a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Este hecho demuestra para el CNP “una clara intención de aislar al país del escrutinio de la prensa internacional”.

Otro incidente destacado fue el acto vandálico en la sede del CNP-DC, donde sujetos desconocidos robaron una gigantografía con los rostros de periodistas arbitrariamente detenidos. El gremio considera que este acto es un “agravio a la lucha en defensa de los derechos humanos”.

Los casos más graves

El reporte insiste en que las agresiones a la prensa no son hechos aislados, sino que forman parte de una política sistemática de intimidación. El gremio reitera su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y exige a las autoridades la liberación de 18 comunicadores privados de libertad.

Entre los casos más graves el CNP destaca el de Ramón Centeno, quien lleva más de tres años detenido, postrado en una cama con su salud en franco deterioro y enfrentando un proceso judicial con retrasos y violación de derechos.

En la misma situación también se encuentran los comunicadores Carlos Marcano, Juan Pablo Guanipa, Mario Chávez, Juan Alvarado, Nakary Mena Ramos, Gianni González, Rory Branker, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Julio Cesar Balza, Ángel Godoy, Roland Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Ugas, Gabriel González y Luis López.

El CNP exige el cese inmediato de las agresiones y la liberación de los 18 comunicadores detenidos por motivos políticos, además pide respeto a la labor periodística “como pilar fundamental de cualquier sociedad democrática”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

