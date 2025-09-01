Medios de 50 países protestan contra asesinato de periodistas en Gaza

Este lunes, casi 200 medios de comunicación en 50 países desplegaron una protesta coordinada para exigir a Israel que ponga fin al asesinato de periodistas en Gaza y permita la entrada de la prensa internacional al enclave palestino. Desde Venezuela, Runrun.es se suma a esta inédita acción colectiva de la prensa internacional.

La iniciativa fue impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), Avaaz y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y tomó distintas formas: portadas en negro con mensajes de solidaridad en medios impresos, comunicados conjuntos transmitidos por cadenas de radio y televisión, y bloqueos digitales o avisos especiales en portales web. Los medios participantes enviaron un mensaje inequívoco: la seguridad de los periodistas es esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de la sociedad a estar informada sobre lo que ocurre en Gaza.

La FIP reporta que al menos 210 periodistas han sido asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, lo que convierte este conflicto en el más mortífero para la profesión en la historia reciente. Otros balances, como los del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), oscilan entre 174 y más de 240 muertes, reflejo de la dificultad de documentar cada caso en medio de los ataques.

“No es solo una guerra contra Gaza, es una guerra contra el periodismo mismo”, advirtió Thibat Bruttin, director general de RSF. La organización alertó que, al ritmo actual de muertes, “pronto no quedará nadie para mantener al mundo informado”.

Periodismo bajo fuego

La indignación internacional se acentuó tras ataques directos en zonas con presencia de reporteros. El 10 de agosto, un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza mató a cinco trabajadores de Al Jazeera, entre ellos el periodista Anas al-Sharif, referente por su cobertura diaria de la guerra.

Semanas después, cinco reporteros perdieron la vida en un doble ataque contra el hospital Nasser, en Jan Yunis. Según testigos, médicos y periodistas acudieron a documentar la emergencia tras un primer bombardeo, cuando un segundo y un tercer impacto causaron la mayoría de las muertes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció el hecho como un “trágico error”.

Tres reclamos al mundo

La protesta global de medios fijó tres demandas centrales:

Garantizar la protección inmediata de los periodistas palestinos y poner fin a la impunidad en los crímenes contra la prensa. Permitir el acceso pleno e independiente de corresponsales internacionales a Gaza. Ofrecer refugio y apoyo a periodistas palestinos que buscan evacuar por seguridad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.