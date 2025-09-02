¿Qué significa que la Convención Americana de DDHH siga vigente en Venezuela?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tomó una “decisión histórica” al declarar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra vigente en Venezuela y que tiene competencia para continuar con el conocimiento del caso Chirinos, Salamanca y otros.

Según una nota de prensa de la ONG Defiende Venezuela, el fallo que se adoptó el pasado 21 de agosto se produjo a propósito del procedimiento de excepciones preliminares en el mencionado caso, el primero en el que se ventilan hechos posteriores a la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por Venezuela, efectuada por el entonces presidente Hugo Chávez y efectiva a partir del 10 de septiembre de 2013.

“En efecto, el caso se contrae a la alegada detención arbitraria de 12 funcionarios de la Policía de Chacao en agosto de 2016, quienes habrían sido mantenidos en prisión preventiva por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a pesar de contar con una boleta judicial de excarcelación”, expresó la organización.

Defiende Venezuela asumió la representación de las víctimas del caso en el año 2017, presentando una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declarara la responsabilidad internacional del Estado “por los abusos sufridos por los peticionarios y solicitando posteriormente el elevamiento del caso a la Corte IDH”.

Asimismo, el pasado 4 de febrero de 2025, el equipo de la organización concurrió a la audiencia de excepciones preliminares del caso ante la Corte, presentando argumentos orales en favor de su admisibilidad.

En su sentencia, explicó Defiende Venezuela, la Corte IDH desestimó, por unanimidad, las excepciones de incompetencia retione voluntatis y ratione temporis, interpuestas por el Estado para hacer valer la denuncia y retiro de la Convención Americana y valoró, en cambio, la ratificación que el expresidente interino Juan Guaidó hizo de ese tratado en julio de 2019.

El Tribunal regional razonó que el acto de depósito del instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizado por el presidente ‘encargado’ de Venezuela el 31 de julio de 2019 en cumplimiento del mandato de la Asamblea Nacional de conformidad con los procedimientos previstos para la ratificación y depósito de instrumentos ante la Secretaría General de la OEA, “fue válido, y surtió plenos efectos jurídicos”.

Asimismo, la Corte destacó: “Durante el período en que inicialmente se formuló la denuncia de la Convención por Venezuela en 2013, se presentaron situaciones que reflejan un deterioro sostenido de las condiciones institucionales propias de un Estado Democrático de Derecho”.

Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, señaló en una nota de prensa que la importante decisión “es de un valor incalculable para Venezuela y la región, pues permite a víctimas de violaciones de derechos humanos posteriores al 10 de septiembre de 2013 acceder a la Corte Interamericana en busca de justicia, abarcando un período histórico marcado por una crisis de derechos humanos sin precedentes en el país, a la vez que reitera estándares para la denuncia de la Convención Americana por otros países del hemisferio, previniendo futuros retiros de Estados Partes en ese tratado y otros instrumentos regionales de derechos humanos”.

Según expresó la ONG, este pronunciamiento de la Corte IDH “garantiza que las víctimas venezolanas conserven el acceso a instancias internacionales de justicia, aun frente a un sistema judicial nacional sometido al poder político”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país