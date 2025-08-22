El Mañanero del 22 de agosto: Las claves de la detención del diputado oficialista Julio Torres

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 20 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

La Asamblea Nacional allanó la inmunidad parlamentaria del diputado del PSUV por el estado Mérida, Julio Torres, tras señalar que está presuntamente involucrado “de manera flagrante en delitos contemplados en la Ley Orgánica de Drogas”.

Torres es miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas y del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Alemania. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención del diputado del PSUV: “Aquí llámese como se llame, si está metido en cuentos raros, va capturado y puesto a la orden de la justicia”. Aquí las claves de la detención del diputado.

Recién salido del horno: otras noticias del día

“De ocurrir algo, vamos por los que han pedido invasión” y otras perlas de Cabello

La advertencia de Jorge Rodríguez: “Extranjero que entre sin permiso, se queda aquí preso”

“Las actas nunca aparecieron”: Brasil reitera que no reconoce a Maduro

Sancionarán a médicos que promociones servicios a espaldas de las normas éticas

El fracaso de la Misión Ciencia afectó el desarrollo científico en Venezuela

La perla del día

Diosdado Cabello: “Aquí no va a pasar nada. Pero en caso de que algo pase, ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer. Se lo hemos dicho una y mil veces, de ocurrir algo, nosotros vamos por los que aquí han pedido invasiones y bloqueos. Sabemos cómo se llaman, dónde están, qué hacen”.

Lo que rompe en redes

Las declaraciones del Administrador de la DEA Terry Cole a la cadena Fox News este jueves.

Palabras del Administrador de la @DEAHQ, Terry Cole en @foxnews, el 21 de agosto 2025. pic.twitter.com/yjxxZ4Albf — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) August 21, 2025

Azuquita pa’l café

Google documentó sin saberlo el viaje de vida de una pareja de ancianos en Indonesia.



La ñapa (recomendamos…)



El neurocientífico Facundo Manes nos da seis recomendaciones, aparentemente sencillas para mantener tu cerebro saludable.