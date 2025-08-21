“De ocurrir algo, vamos por los que han pedido invasión” y otras perlas de Cabello

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, soltó varias perlas sobre el despliegue anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico.

En su acostumbrado programa televisivo “Con el Mazo Dando” Cabello advirtió que, de haber una invasión militar contra Venezuela, lo primero que harán será ir por el enemigo interno.

“De ocurrir algo, vamos por los que han pedido invasión”, aseguró el número dos del chavismo.

El pasado martes, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que está dispuesto a usar “todo su poder” para combatir a los cárteles de las drogas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, declaró que el presidente Donald Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”.

En respuesta, Diosdado Cabello afirmó: “También estamos desplegados, estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad y territorio venezolano”.

El tema del despliegue de las fuerzas estadounidenses para luchar contra los cárteles de la droga y frenar el narcotráfico ha sido objeto de críticas y señalamientos en la administración madurista. A continuación, las perlas de advertencia de Diosdado Cabello:

“Aquí no va a pasar nada. Pero en caso de que algo pase, ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer. Se lo hemos dicho una y mil veces, de ocurrir algo, nosotros vamos por los que aquí han pedido invasiones y bloqueos. Sabemos cómo se llaman dónde están, qué hacen”.

“Saquen las cuentas de cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ‘mañana es el día’, y después nadie pide disculpas. Hoy están en modo vendehumo, pero después de tanto vender humo, quienes caigan ahorita en esto, tiene que ser condecorados con la medalla ‘honor al mérito al pendejo’”.

“Tu sabes que yo sé. Los grabé a todos. Preocúpense, preocúpense que yo me entero de cosas”, este mensaje lo dijo en tono sarcástico y frente a los militares que asistieron a su programa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.