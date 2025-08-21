Sancionarán a médicos que promocionen servicios de espaldas a normas éticas

En un comunicado, con fecha del pasado 14 de agosto, la Federación Médica Venezolana expresó que cualquier médico que viole lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Medicina y la ética profesional, estaría sujeto a ser sancionado con la suspensión del ejercicio.

La organización instruye a sus agremiados a que cumplan “con los deberes que establece el ordenamiento legal vigente y el Código de Deontología Médica”, el cual, según establece este último reglamento, son “contrarios a la moral médica” cualquier publicidad encaminada a atraer la atención pública hacia el ejercicio profesional, sin previa autorización.

En este sentido, expresaron su condena a anuncios que mencionen explícitamente “tarifas de honorarios, que impliquen cualquier propaganda mediante tarjetas públicas repartidos en forma de volantes o cualquier otro medio de publicidad”. Rechazaron, asimismo, la exhibición de actos médicos con pacientes.

“Es importante señalar a los que infringen la Ley del Ejercicio de la Medicina o transgredan el Código de Deontología Médica en cuanto a la ética, el honor, a la verdad o a la disciplina profesional estaría incursos a ser sancionados con la suspensión del ejercicio” apunta el comunicado.

Por otro lado, invitó a sus asociados a “dignificar la profesión médica” y fomentar la calidad técnica, científica y humana de los servicios médicos. También exhortó a “velar” para que se respeten los derechos del paciente y “aplicar medidas de disciplina” que aseguren el ejercicio “idóneo de la profesión”.

“El médico aporta con sus conocimientos, habilidades, destrezas, con pasión a sus pacientes, y ello no requiere del anuncio en la prensa, en la radio, en la televisión, en revistas, vallas y mucho menos en las redes sociales”, concluye la Federación Médica Venezolana, en el comunicado firmado por su presidente, Douglas León Natera, y el secretario general, Rafael Belmonte.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país