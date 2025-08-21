La detención del diputado oficialista Julio Torres en claves

La Asamblea Nacional venezolana allanó la inmunidad parlamentaria del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado Mérida, Julio César Torres Molina. Así ocurrió durante una sesión extraordinaria, donde el Parlamento señaló al diputado de estar presuntamente involucrado “de manera flagrante en delitos contemplados en la Ley Orgánica de Drogas”.

Una comunicación enviada al Parlamento por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indicaba que en el caso del diputado Torres Molina “no procede el antejuicio de mérito”, informando que ya se encuentra detenido, pero sin precisar desde cuándo.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, cuestionó al diputado afirmando que quien traiciona la revolución recibirá “el mismo destino que esta bazofia, la cárcel”.

¿Quién es Julio Torres?

Julio César Torres Molina forma parte del partido Tupamaro y fue electo para la bancada del PSUV por el estado Mérida. De acuerdo con la página web de la Asamblea Nacional, es miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas y del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Alemania. En el sitio web del Parlamento no hay registro alguno de su actividad legislativa.

En su cuenta de X, en la cual no publica desde el año 2020, Torres Molina tiene en su descripción la frase “mi vida está al lado del pueblo junto al pueblo. Me consumo Tupamaro, ejemplo de lucha”. El oficialista reposteaba algunas publicaciones del partido Tupamaro sobre actividades que realizaban en diferentes entidades del país, especialmente en el estado Mérida.

Sigamos avanzando con el estudio y trabajo son las orientaciones de nuestro secretario williams benavides tovar estado Merida rebelde siempre esclavo nunca#TupamaroRebelde #LosRebeldesSomosMas pic.twitter.com/c6NtqmaugY — Julio Cesar Torres Molina (@JulioCe25584222) August 19, 2020

Le habrían encontrado 20 kilos de cocaína

Tras la sesión de la Asamblea, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó que cuerpos de seguridad “detuvieron a un diputado con droga”, reafirmando lo dicho durante la sesión parlamentaria.

Durante su programa Con El Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, Cabello aseguró que ahora Torres Molina “pasa a ser juzgado, delincuente”.

“Aquí llámese como se llame, si está metido en cuentos raros, va capturado y puesto a la orden de la justicia. Cada quien que asuma su responsabilidad, condena total y absoluta para el uso”, señaló Cabello.

Cabello señaló que cuando detuvieron a Torres Molina recibió una llamada donde le indicaban que, presuntamente, el diputado habría dicho que su carro no podía ser revisado. “El carro no tiene inmunidad, y como tú investigas si tú no revisas. Y le dije, revise el carro. Y cuando lo revisaron, le dan 20 kilos más de cocaína. Condena total y absoluta”.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello confirma detención del diputado Julio César Torres Molina por narcotráfico: "Aquí no le tapamos sinvergüenzura a nadie".



"Se le hizo el allanamiento (de inmunidad parlamentaria) y ahora pasa a ser juzgado", afirmó. https://t.co/pZFBajimTP pic.twitter.com/nNC8KdqXlh — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 21, 2025

Oficialistas detenidos por narcotráfico

No es la primera vez que el gobierno de Maduro acusa a miembros de sus filas por presunto narcotráfico. En 2022 fue detenida en el estado Falcón Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, alcaldesa del municipio Jesús María Semprún (Zulia) y Carlos Vidal, alcalde del municipio Independencia, del estado Anzoátegui durante el operativo “Mano de Hierro”. También fueron aprehendidos dos diputados, entre ellos Taina González.

También, en marzo y abril de 2025, el gobierno detuvo a varios alcaldes —como Indira Fernández, Alberto Zubalbarro, Jorge Nava y Danilo Áñez— del PSUV, acusándolos de participar en una organización de narcotráfico y lavado de dinero en el estado Zulia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país