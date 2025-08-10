Sin respuesta dejaron a quienes acudieron al TSJ a consignar hábeas corpus por Martha Grajales

Acompañados por miembros de Provea, representantes de la organización de derechos humanos Surgentes acudieron este sábado 9 de agosto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consignar un recurso de hábeas corpus a favor de la activista Martha Lía Grajales, quien fue detenida este viernes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“Durante más de siete horas, Antonio González, esposo de la activista Martha Lía Grajales, acompañado por miembros de nuestro equipo, intentó ejercer una acción de Hábeas Corpus en los tribunales de Caracas, sin obtener respuesta”, escribió la ONG Provea en su cuenta de X.

La organización detalló que la justicia venezolana niega el ejercicio de una acción de amparo a favor de una persona detenida y en condición de desaparición forzada.

“Le recordamos a la Magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y a la jueza Carolina Molinos Romeros, presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, que la recepción y admisión de la acción de Hábeas Corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución Nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal”.

Grajales fue detenida en Caracas luego de participar en un acto de desagravio a las afueras de las oficinas de la ONU en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes durante una vigilia en las inmediaciones del TSJ.

La activista fue una de las mujeres agredidas que esperaban una audiencia con la presidenta del máximo tribunal para pedir la revisión de casos de sus parientes, quienes fueron detenidos en el contexto de protestas tras las elecciones presidenciales del 28 julio de 2024.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) condenó lo que consideró una escalada represiva contra familiares de presos políticos en Venezuela e instó a la ONU y otros organismos internacionales a seguir documentando y visibilizando lo que ocurre en el país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.