Detienen a Martha Grajales tras denunciar ataque contra madres de presos políticos frente al TSJ

Martha Lía Grajales, activista de derechos humanos miembro de la ONG Surgentes, fue detenida este viernes, 8 de agosto, tras participar en una concentración en apoyo a las madres que fueron agredidas por presuntos colectivos frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado martes 5, cuando un grupo de personas encapuchadas y armadas llegó al lugar en más de 50 motocicletas y robó pertenencias como teléfonos y documentos de identidad a los manifestantes.

Así lo denunció la organización no gubernamental Provea, quien precisó que Grajales fue detenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una alcabala recién instalada frente al centro comercial Centro Plaza, en la avenida Francisco de Miranda. “Fue obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas. Hasta el momento se desconoce su paradero”, alertó la organización.

“Martha Lía Grajales fue una de las mujeres agredidas por ‘colectivos’ el pasado martes durante la vigilia del Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Junto a otras mujeres intentó denunciar los hechos ante el Ministerio Público y el Cicpc, pero ambos organismos se negaron a recibirla”, agregó Provea en su denuncia.

Grajales, que ahora es detenida de forma arbitraria, fue una de las voces que denunció los hechos violentos de los que ella y otras madres de presos políticos fueron víctimas en las afueras del TSJ, cuando el Comité de Madres en Defensa de la Verdad realizaba una vigilia.

Un día después del ataque, las madres acudieron a organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y Ministerio Público con el objetivo de denunciar la situación, pero sus intentos fueron infructuosos: “Ni siquiera tenemos la posibilidad de poner una denuncia para que las autoridades investiguen a los responsables de estos hechos y puedan sancionarlos”, dijo el miércoles 6 de agosto.

“El ciclo de la revictimización y la impunidad no se detiene. Exigimos respeto a la integridad y la vida de Martha Lía Grajales y responsabilizamos al Estado venezolano por cualquier daño que pueda sufrir la activista”, manifestó Provea.

URGENTE: Martha Lía Gragales, activista de @SurgentesDDHH fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ.



Gragales fue detenida por agentes de la PNB en una alcabala que… pic.twitter.com/Mw2FUeHjAJ — PROVEA (@_Provea) August 8, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país