La advertencia de Jorge Rodríguez: “Extranjero que entre sin permiso, se queda aquí preso”

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió este miércoles 19 de agosto que cualquier extranjero que entre a Venezuela sin permiso, “se queda preso”.

“Sea quien sea. Extranjero que entre a este país sin permiso, entra pero no sale. Aquí se queda. Se queda preso o se queda como se quede, pero se queda”, aseguró Rodríguez en sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional (AN).

Rodríguez señaló que la decisión no se trata de una “brabuconería” sino de la obligación de defender el territorio venezolano frente a las recientes “amenazas de Estados Unidos”.

“Nosotros estamos obligados y cuando me refiero a nosotros me refiero a los 30 millones de venezolanos y venezolanas que estén o no en el territorio de Venezuela. Nosotros estamos obligados a defender el suelo sagrado, a nuestro cielo sagrado, nuestros mares y nuestros ríos. Estamos obligados, no es una elección”, dijo el presidente de la AN.

Jorge Rodríguez, instó a incorporar al Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz, como respuesta a la ofensiva norteamericana, sin ofrecer mayores detalles.

Enfatizó que Estados Unidos tiene, como único interés, la destrucción de los países. Denunció también que las acciones agresivas contra Venezuela, “son financiadas con dinero del narcotráfico”.

Jorge Rodríguez le hizo un llamado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump el cese de estas agresiones contra Venezuela. “Déjennos en paz”, exclamó.

El pasado martes, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que está dispuesto a usar “todo su poder” para combatir a los cárteles de las drogas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, declaró que el presidente Donald Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”.

Chavismo en alerta

Jorge Rodríguez no ha sido el único en pronunciarse y publicar amenazas en contra de quienes apoyen las acciones de los Estados Unidos.

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, en su acostumbrado programa televisivo “Con el Mazo Dando” advirtió que de haber una invasión militar contra Venezuela lo primero que harán será ir por el enemigo interno.

“De ocurrir algo, vamos por los que han pedido invasión”, aseguró el número dos del chavismo.

Por su parte, Nicolás Maduro, el pasado 19 de agosto en una reunión de trabajo con gobernadores, alcaldes y miembros del PSUV, Maduro dijo que “hay mucho cobarde escondido y disfrazado” que no le dicen las cosas en su cara: “Pero yo no nací el día de los cobardes, y si hemos llegado hasta aquí no ha sido por cobardes, por pusilánimes o tibios”.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

